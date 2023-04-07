Рейд повстанців РФ до Брянської області: знищено базу прикордонників (відео)

Згідно з перехопленням ГУР України, бійці Російського добровольчого корпусу напали на воєнних у селі Запісочне. Після зіткнення як мінімум двох бійців ЗС РФ було вбито, а багато людей отримали поранення.

Related video

У Росії незабаром можуть розпочатися протести проти внутрішньої і зовнішньої політики президента Володимира Путіна. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідників, протест росіян проти режиму, що діє в країні, цілком реальний. На це вказують навіть події, які нещодавно відбулися у Брянській області.

У Погарському районі області повстанці вбили двох російських воєнних. Є інформація про поранених, проте поки що невідома точна кількість постраждалих.

Також повстанці пошкодили БТР та особисте майно бійців ЗС РФ та знищили їхні особисті речі.

Українські розвідники також опублікували радіоперехоплення розмови одного з російських воєнних. За його словами, повстанці вдарили по прикордонниках та воєнних, які дислокувалися у Запісочному. Окупант також говорив про те, що на місце інциденту прибуло дуже багато "швидких", які забирали поранених. Воєнний ЗС РФ сказав, що поранених після зіткнення з повстанцями досить багато, але точну кількість він не знає.

У ГУР Міноборони говорять про те, що під час інциденту в Погарському районі діяли учасники Російського добровольчого комплексу. Це воєнний підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до Міжнародного легіону ТрО України. Корпус сформований з етнічних російських емігрантів, які мешкають на території України, а також в інших європейських країнах.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що Російський добровольчий корпус повторно зайшов до Брянської області. Російські добровольці показали кадри спілкування чоловіка у камуфляжі з автоматом з мешканцем села Случовськ. Воєнні запитали скільки кілометрів до Москви та продемонстрували стрільбу з гранатомета. Російська влада розповідала про "ліквідацію української ДРГ".

Також ми інформували про те, що росЗМІ 5 квітня писали про падіння українського легкомоторного літака у Клинцівському районі Брянської області РФ. Російські прикордонники затримали пілота, що вижив.