Рейд повстанцев РФ в Брянскую область: уничтожена база пограничников (видео)

Согласно перехвату ГУР Украины, бойцы Русского добровольческого корпуса напали на военных в селе Запесочное. После столкновения как минимум двое бойцов ВС РФ были убиты, а многие получили ранения.

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В Российской Федерации в скором времени могут начаться протесты против внутренней и внешней политики президента Владимира Путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведчиков, протест россиян против действующего в стране режима вполне реален. На это указывают даже события, которые недавно произошли в Брянской области.

В Погарском районе области повстанцы убили двух российских военных. Есть информация о раненых, однако пока неизвестно точное число пострадавших.

Также повстанцы повредили БТР и личное имущество бойцов ВС РФ и уничтожили их личные вещи.

Украинские разведчики также опубликовали радиоперехват одного из российских военных. По его словам, повстанцы ударили по пограничникам и военным, которые дислоцировались в Запесочном. Оккупант также говорил о том, что на место инцидента прибыло очень много "скорых", которые увозили раненых. Военный ВС РФ рассказал о том, что раненых после столкновения с повстанцами довольно много, но точного количества пострадавших он не знает.

В ГУР Минобороны говорят о том, что что во время инцидента в Погарском районе действовали участники Русского добровольческого комплекса. Это военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в Интернациональный легион ТрО Украины. Корпус сформирован из этнических русских эмигрантов, проживающих на территории Украины, а также в других европейских странах.

Напомним, 6 апреля стало известно, что Русский добровольческий корпус повторно зашел в Брянскую область. Российские добровольцы показали кадры общения мужчины в камуфляже с автоматом c жителем села Случовск. Военные спросили, сколько километров до Москвы и продемонстрировали стрельбу из гранатомета. Российские власти рассказывали о "ликвидации украинской ДРГ".

Также мы информировали о том, что росСМИ 5 апреля писали о падении украинского легкомоторного самолета в Клинцовском районе Брянской области РФ. Российские пограничники задержали выжившего пилота.