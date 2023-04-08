Бійці ЗСУ цілодобово зміцнюють північні кордони від можливих атак РФ, — генерал Наєв

За словами командувача, лише за минулий тиждень українські захисники облаштували десятки мінних полів на ділянках, які під загрозою з боку Росії та Білорусі.

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Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про зміцнення рубежів на північних кордонах України. На цю тему він висловився на сторінці відомства у соціальній мережі Facebook 8 квітня.

За його словами, обстановка на північному напрямку стабільна та контрольована, а бійці Збройних сил України щодня працюють над тим, щоб зміцнити оборонні рубежі.

"Обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни повністю її використовують для зміцнення оборонних рубежів та позицій", — зазначив Сергій Наєв.

На кордонах з Білоруссю та Російською Федерацією бійці ЗСУ продовжують також нарощувати системи інженерних загороджень. Створюються протитанкові мінні поля різних ділянках, які у перспективі є можливими шляхами просування противника. Йдеться про дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач і так далі.

Тільки за минулий тиждень, як зазначили у ЗСУ, було облаштовано кілька десятків мінних полів із використанням 6 тисяч протитанкових мін. Також прорито понад 7 тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

"Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, незважаючи на погодні умови", — додав Сергій Наєв.

Повідомлення генерала Наєва

Нагадаємо, 13 березня прикордонники назвали кількість російських військових у Білорусі. За інформацією ДПСУ, росіяни не мають додаткових сил, які дозволять розпочати новий масштабний наступ. Бійці зміцнюють лінію оборони, щоб військовослужбовці могли відобразити ймовірний штурм із північного напрямку.