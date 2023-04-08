Бойцы ВСУ круглосуточно укрепляют северные границы от возможных атак РФ, — генерал Наев

По словам командующего, только за прошедшую неделю украинские защитники обустроили десятки минных полей на участках, которые под потенциальной угрозой со стороны России и Беларуси.

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Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об укреплении рубежей на северных границах Украины. На эту тему он высказался на странице ведомства в социальной сети Facebook 8 апреля.

По его словам, обстановка на северном направлении стабильная и контролируемая, а бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно работают над тем, чтобы укрепить оборонные рубежи.

"Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины полностью ее используют для укрепления оборонных рубежей и позиций", — отметил Сергей Наев.

На границах с Беларусью и Российской Федерацией бойцы ВСУ продолжают также наращивать системы инженерных заграждений. Создаются противотанковые минные поля на различных участках, которые в перспективе являются вероятными путями продвижения противника. Речь идет о дорогах, лесных полосах, мостах, линиях электропередач и так далее.

Только за прошедшую неделю, как отметили в ВСУ, было обустроено несколько десятков минных полей с использованием 6 тысяч тысяч противотанковых мин. Также прорыто более 7 тысяч метров противотанковых рвов и траншей.

"Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия", — добавил Сергей Наев.

Сообщение генерала Наева

Напомним, 13 марта пограничники назвали количество российских военных в Беларуси. По информации ГПСУ, у россиян нет дополнительных сил, которые позволят начать новое масштабное наступление. Бойцы укрепляют линию обороны, чтобы военнослужащие могли отразить вероятный штурм с северного направления.