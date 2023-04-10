Герой Росії Уткін підписується рунами "зіґ" і вітає Пригожина словом "хайль", — ЗМІ

Російські журналісти з'ясували, що людина, яка дала назву ПВК "Вагнер", використовує термін "Хайль Петрович", маючи на увазі власника приватної військової компанії та симпатизує нацистам.

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Дмитро "Вагнер" Уткін, герой Росії, підписує себе рунами "зіґ" — двома блискавками, як в емблемі загонів СС, а свого начальника Пригожина він вітає словом "Хайль". Про це пише російське медіа "Досьє" у своєму розслідуванні, опублікованому 10 квітня.

"Про те, що Дмитро Уткін після звільнення з армії став тяжіти до історії Третього рейху... Взяв позивний на ім'я улюбленого композитора Адольфа Гітлера, відкрито чіпляв він то ремінь, то кепі зі свастикою, любив розмірковувати про шлях істинного арійця — такі історії доводилося. від очевидців неодноразово, але виключно у переказі", — йдеться у матеріалі.

Предположительно Дмитро Уткін у німецькому кашкеті Фото: Досье

Як з'ясували журналісти, на багатьох внутрішніх документах ПВК "Вагнер" Уткін підписується двома блискавками. Вони також є руною "зиґ", знаком СС. Документи адресовані або "командирові бригади", або "Дев'ятому".

Фото: Досье Фото: Досье

Наприкінці деяких повідомлень Уткін ставить підпис "Хайль Петрович"! Як стверджують журналісти, "Сергій Петрович" — це кодове ім'я Євгена Пригожина всередині його компанії.

Хто такий Дмитро Уткін

За даними "Досьє", відставний російський спецпризначенець Дмитро Уткін познайомився з Євгеном Пригожиним у 2014 році.

Фото: Досье

Тоді Пригожин організував свою озброєну групу, яка ще не мала назви, а позначалася за позивним командиром Дмитром Уткіним — "Вагнер". У різних документах вона називається спочатку як РТГ — ротна тактична група — чисельністю 150-200 бійців, потім як батальйон.

До цього моменту Уткін мав один орден Мужності, а до кінця 2016 року на його грудях було вже чотири ордени Мужності, а Володимир Путін приймав його в Кремлі. Незабаром Уткін також став Героєм Росії.

Нагадаємо, 7 квітня в Росії колишнього найманця ПВК "Вагнер", який воював в Україні, отримали в Москві за замах на життя пенсіонерки та підпал її квартири.

Раніше, 6 квітня повідомлялося, що поліція Швеції затримала та помістила до міграційної в'язниці екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік із РФ і незаконно залишив територію Норвегії.