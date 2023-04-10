Герой России Уткин подписывается рунами "зиг" и приветствует Пригожина словом "хайль", — СМИ

Российские журналисты выяснили, что человек, который дал название ЧВК "Вагнер", использует термин "Хайль Петрович", имея в виду владельца частной военной компании и симпатизирует нацистам.

Related video

Дмитрий "Вагнер" Уткин, герой России, подписывает себя рунами "зиг" — двумя молниями, как в эмблеме отрядов СС, а своего начальника Пригожина он приветствует словом "Хайль". Об этом пишет российское медиа "Досье" в своем расследовании, опубликованном 10 апреля.

"О том, что Дмитрий Уткин после увольнения из армии стал тяготеть к истории Третьего рейха… Взял позывной по имени любимого композитора Адольфа Гитлера, открыто цеплял на себя то ремень, то кепи со свастикой, любил рассуждать о пути истинного арийца — такие истории приходилось слышать от очевидцев неоднократно, но исключительно в пересказе", — говорится в материале.

Предпорложительно Дмитрий Уткин в немецкой фуражке Фото: Досье

Как выяснили журналисты, на многих внутренних документах ЧВК "Вагнер" Уткин подписывается двумя молниями. Они также являются руной "зиг", знаком СС. Документы адресованы либо "командиру бригады", либо "Девятому".

Фото: Досье Фото: Досье

В конце некоторый сообщений Уткин ставит подпись "Хайль Петрович"! Как утверждают журналисты, "Сергей Петрович" — это кодовое имя Евгения Пригожина внутри его компании.

Кто такой Дмитрий Уткин

По данным "Досье" отставной российский спецназовец Дмитрий Уткин познакомился с Евгением Пригожиным в 2014 году.

Фото: Досье

Тогда Пригожин организовал свою вооруженную группу, которая еще не имела названия, а обозначалась по позывному командира Дмитрия Уткина — "Вагнер". В различных документах она именуется сначала как РТГ — ротная тактическая группа — численностью 150-200 бойцов, затем как батальон.

До этого момента у Уткина был один орден Мужества, а к концу 2016 году на его груди было уже четыре ордена Мужества, а Владимир Путин принимал его в Кремле. Вскоре Уткин также стал Героем России.

Напомним, 7 апреля в Росси бывшего наемник ЧВК "Вагнер" воевавший в Украине, задержали в Москве за покушение на жизнь пенсионерки и поджог ее квартиры.

Ранее, 6 апреля сообщалось, что полиция Швеции задержала и поместила в миграционную тюрьму экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который сбежал из РФ и незаконно покинул территорию Норвегии.