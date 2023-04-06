Ехал за дешевыми сигаретами, но попал в тюрьму: в Швеции задержали экс-бойца ЧВК "Вагнер"

По информации журналистов, сбежавший российский экс-командир Андрей Медведев не знал, что до принятия решения о политическом убежище ему нельзя покидать территорию Норвегии и полностью признает свою вину.

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Полиция Швеции задержала и поместила в миграционную тюрьму экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который сбежал из РФ. Об этом сообщило издание "Gulagu.net" в четверг, 6 апреля.

Полиция шведского города Гетеборг, которая и словила нарушителя, поместила его в местную миграционную тюрьму. Так как там не запрещено пользоваться телефоном и интернетом, экс-командир ЧВК "Вагнер" позвонил на горячую линию издания и рассказал о случившемся.

"Наслушавшись рассказов о более чем в 2 раза низких ценах на сигареты в Швеции (60 крон за пачку в Гетеборге против 158 крон в Осло), Медведев купил билет на автобус и отправился за покупками", — говорится в сообщении.

На обратный автобус он опоздал, поэтому было принято решение пойти пешком по дороге. Там его и встретили шведские сотрудники правоохранительных органов, после чего отвезли в ближайший участок.

Оказалось, что ему нельзя было покидать территорию Норвегии в то время, пока рассматривается вопрос о политическом убежище для него. При этом, о тюрьме в Гетеборге Андрей Медведев отозвался положительно. Там ему разрешили пользоваться и телефоном и интернетом.

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев отправился в другую сторону за сигаретами Фото: Gulagu.net

Экс-командир "Вагнера" Андрей Медведев: что о нем известно

Мужчине 26 лет и он стал первым известным бойцом ЧВК "Вагнер", которому удалось сбежать из РФ после участия в войне в Украине. В средине января 2023 года он пересек границу с Норвегией, после чего попросил убежище на территории страны.

Там он изначально находился под защитой в конспиративной квартире, а после его перевели в охраняемый иммиграционный центр.

31 января Андрей Медведев решил извиниться перед украинцами, которые проживают на территории Норвегии. Все из-за протестов, которые начала организовывать украинская диаспора в стране. Они против того, чтобы бывший боец ЧВК "Вагнер" получил убежище после совершенных преступлений.