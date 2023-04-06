Їхав за дешевими цигарками, але потрапив до в'язниці: у Швеції затримали ексбійця ПВК "Вагнер"

За інформацією журналістів, російський екскомандир Андрій Медведєв, який втік, не знав, що до ухвалення рішення про політичний притулок йому не можна залишати територію Норвегії і повністю визнає свою провину.

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Поліція Швеції затримала та помістила до міграційної в'язниці екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік із РФ. Про це повідомило видання "Gulagu.net" у четвер, 6 квітня.

Поліція шведського міста Гетеборг, яка зловила порушника, помістила його в місцеву міграційну в'язницю. Оскільки там не заборонено користуватися телефоном та інтернетом, екскомандир ПВК "Вагнер" зателефонував на гарячу лінію видання та розповів про те, що сталося.

"Наслухавшись розповідей про більш ніж у 2 рази нижчi ціни на цигарки у Швеції (60 крон за пачку в Гетеборзі проти 158 крон в Осло), Медведєв купив квиток на автобус і вирушив за покупками", — йдеться у повідомленні.

На зворотний автобус він спізнився, тому було ухвалено рішення піти пішки дорогою. Там його і зустріли шведські правоохоронці, після чого відвезли до найближчого вiддiлка.

Виявилося, що йому не можна було залишати територію Норвегії, поки розглядається питання про політичний притулок для нього. При цьому про в'язницю у Гетеборзі Андрій Медведєв відгукнувся позитивно. Там йому дозволили користуватися телефоном та інтернетом.

Екскомандир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв вирушив в інший бік за цигарками Фото: Gulagu.net

Екскомандир "Вагнера" Андрій Медведєв: що про нього відомо

Чоловікові 26 років і він став першим відомим бійцем ПВК "Вагнер", якому вдалося втекти з Росії після участі у війні в Україні. У середині січня 2023 року він перетнув кордон з Норвегією, після чого попросив притулок на території країни.

Там він спочатку знаходився під захистом у конспіративній квартирі, а після його перевели в імміграційний центр, що охороняється.

31 січня Андрій Медведєв вирішив вибачитись перед українцями, які проживають на території Норвегії. Все через протести, які почала організовувати українська діаспора у країні. Вони проти того, щоб колишній боєць ПВК "Вагнер" отримав притулок після скоєних злочинів.