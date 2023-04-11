Кремль дискредитує ПВК "Вагнер", адже Пригожин хоче отримати політичну партію, — ISW

За словами аналітиків, голова "вагнерівців" прагне отримати контроль над партією "Справедлива Росія — За правду". Він претендує на керівну посаду у відділенні Санкт-Петербурга.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче очолити політичну партію партії "Справедлива Росія — За правду". Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 10 квітня йдеться про те, що Пригожин прагне отримати контроль над партією. Він уже активно вибудовує зв'язки із цією політичною силою. Проте, деяким членам партії це не подобається. Так, чотири члени партії пішли. Причиною свого звільнення вони назвали зближення між лідером партії Сергієм Мироновим та Пригожиним.

За словами аналітиків, підтримка Мироновим політичного визнання ПВК "Вагнер" у Росії може згодом спричинити розкол усередині Кремля. Неназвані джерела заявили, що Пригожин претендує на керівну посаду у петербурзькому відділенні партії.

"Миронів, у свою чергу, ймовірно, намагається відродити свій політичний вплив і використовувати Пригожина як покровителя для своїх політичних амбіцій", — йдеться у звіті.

Крім того, аналітики заявили, що у Кремлі все сильніше намагаються дискредитувати ПВК "Вагнер" через політичні амбіції Пригожина. Наприклад, Міноборони Росії відмовилося називати "вагнерівців" учасниками битви за Бахмутом, сказавши лише про якісь "штурмові загони". Також російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з прокремлівським дискусійним клубом "Валдай", розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, які ставлять під загрозу сили Вагнера у Бахмуті.

Також у звіті згадали про конфлікт Пригожина з МЗС РФ через інтереси ПВК "Вагнер" в Африці. Так він розкритикував російських дипломатів за те, що вони погано справляються зі своїми обов'язками і його "вагнерівці" стикаються з труднощами в регіоні. У МЗС заявили, що готові співпрацювати з російськими підприємцями для просування бізнесу РФ за кордоном.

Нагадаємо, що 9 квітня Пригожин оцінив потенціал ЗСУ для контрнаступу. Власник ПВК "Вагнер" очікує розвитку подій приблизно за тиждень і говорить про серйозні сили ЗСУ. Росіяни гадають, чого чекають українці: висихання ґрунту чи постачання нового озброєння.