Кремль дискредитирует ЧВК "Вагнер", ведь Пригожин хочет заполучить политическую партию, — ISW

По словам аналитиков, глава "вагнеровцев" стремится получить контроль над партией "Справедливая Россия — За правду". Он претендует на руководящую должность в отделении Санкт-Петербурга.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет возглавить политическую партию партии "Справедливая Россия — За правду". Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 10 апреля говорится, что что Пригожин стремится получить контроль над партией. Он уже активно выстраивает связи с этой политической силой. Однако некоторым членам партии это не нравится. Так, четыре члена партии ушли. Причиной своего ухода они назвали сближение между лидером партии Сергеем Мироновым и Пригожиным.

По словам аналитиков, поддержка Мироновым политического признания ЧВК "Вагнер" в России может со временем вызвать раскол внутри Кремля. Неназванные источники заявили, что Пригожин претендует на руководящую должность в петербургском отделении партии.

"Миронов, в свою очередь, вероятно, пытается возродить свое политическое влияние и использовать Пригожина в качестве покровителя для своих политических амбиций", — говорится в отчете.

Кроме того, аналитики заявили, что в Кремле все сильнее пытаются дискредитировать ЧВК "Вагнер" из-за политических амбиций Пригожина. К примеру, Минобороны России отказалось называть "вагнеровцев" участниками битвы за Бахмутом, сказав лишь о неких "штурмовых отрядах". Также российский политолог Алексей Мухин, сотрудничающий с прокремлевским дискуссионным клубом "Валдай", раскритиковал Пригожина за преследование политических целей, которые ставят под угрозу силы Вагнера в Бахмуте.

Также в отчете упомянули о конфликте Пригожина с МИД РФ из-за интересов ЧВК "Вагнер" в Африке. Так, он раскритиковал российских дипломатов за то, что они плохо справляются со своими обязанностями и его "вагнеровцы" сталкиваются с трудностями в регионе. В МИД заявили, что готовы сотрудничать с российскими предпринимателями для продвижения бизнеса РФ за рубежом.

Напомним, что 9 апреля Пригожин оценил потенциал ВСУ для контрнаступления. Владелец ЧВК "Вагнер" ожидает развития событий примерно через неделю и говорит о серьезных силах ВСУ. Россияне гадают, чего ждут украинцы: высыхания почвы или поставок нового вооружения.