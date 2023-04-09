"Собрали до 400 тысяч личного состава": Пригожин оценил потенциал ВСУ для контрнаступления

Владелец ЧВК "Вагнер" ожидает развития событий примерно через неделю и говорит о серьезных силах ВСУ. Россияне гадают, чего ждут украинцы: высыхания почвы или поставок нового вооружения.

Related video

Вооруженные силы Украины могли собрать до 400 тысяч личного состава для будущего контрнаступления. Об этом сказал основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на встрече с российской группой активистов "Кибер Фронт Z" 9 апреля.

"Через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Сейчас они пока не начинают — ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные "прибамбасы" — ракеты бронетехнику. По некоторым источникам, собрали до 400 тысяч личного состава", — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что силы ВСУ недооценивать нельзя, а одна ЧВК "Вагнер" войну не выиграет.

"Все должны быть аккумулированы. Я говорю про аккумуляцию сил в обществе. Необходимо производить и доводить до мест использования боеприпасы, вооружение и все, что необходимо. Надо закрывать границы Брянской, Курской и Белгородской областей", — заметил он.

Силы ВСУ недооценивать нельзя

Глава ЧВК раскритиковал подход росСМИ, которые успокаивают россиян и говорят, что "все в порядке, мы — молодцы".

"Нельзя прятать проблемы — враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ — ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем", — заключил он.

Напомним, что 7 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о подготовке командованием ВСУ нескольких вариантов контрнаступления. Сроки, время и место знают максимум 5 человек, уточнил он.

Украинские пограничники недавно показали видео подготовки к контрнаступлению бойцов бригады "Сталевий кордон". Пограничники будут стремиться выгнать захватчиков к границам от 1991 года.

Американский Институт изучения войны в сводке за 6 апреля отмечал, что россияне могли вывести технику из Крыма в другие захваченные регионы Украины на юге.