"Собрали до 400 тысяч личного состава": Пригожин оценил потенциал ВСУ для контрнаступления
Владелец ЧВК "Вагнер" ожидает развития событий примерно через неделю и говорит о серьезных силах ВСУ. Россияне гадают, чего ждут украинцы: высыхания почвы или поставок нового вооружения.
Вооруженные силы Украины могли собрать до 400 тысяч личного состава для будущего контрнаступления. Об этом сказал основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на встрече с российской группой активистов "Кибер Фронт Z" 9 апреля.
"Через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Сейчас они пока не начинают — ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные "прибамбасы" — ракеты бронетехнику. По некоторым источникам, собрали до 400 тысяч личного состава", — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что силы ВСУ недооценивать нельзя, а одна ЧВК "Вагнер" войну не выиграет.
"Все должны быть аккумулированы. Я говорю про аккумуляцию сил в обществе. Необходимо производить и доводить до мест использования боеприпасы, вооружение и все, что необходимо. Надо закрывать границы Брянской, Курской и Белгородской областей", — заметил он.
Глава ЧВК раскритиковал подход росСМИ, которые успокаивают россиян и говорят, что "все в порядке, мы — молодцы".
"Нельзя прятать проблемы — враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ — ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем", — заключил он.
Напомним, что 7 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о подготовке командованием ВСУ нескольких вариантов контрнаступления. Сроки, время и место знают максимум 5 человек, уточнил он.
Украинские пограничники недавно показали видео подготовки к контрнаступлению бойцов бригады "Сталевий кордон". Пограничники будут стремиться выгнать захватчиков к границам от 1991 года.
Американский Институт изучения войны в сводке за 6 апреля отмечал, что россияне могли вывести технику из Крыма в другие захваченные регионы Украины на юге.