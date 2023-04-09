"Зібрали до 400 тисяч особового складу": Пригожин оцінив потенціал ЗСУ для контрнаступу
Власник ПВК "Вагнер" очікує розвитку подій приблизно через тиждень і говорить про серйозні сили ЗСУ. Росіяни гадають, чого чекають українці: висихання ґрунту чи постачання нового озброєння.
Збройні сили України могли зібрати до 400 тисяч особового складу для майбутнього контрнаступу. Про це сказав засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на зустрічі з російською групою активістів "Кібер Фронт Z" 9 квітня.
"За тиждень орієнтовно українці мають розпочати наступ. Зараз вони поки не починають — чекають, коли остаточно просохне ґрунт. Можливо, чекають додаткові "прибамбаси" — ракети та бронетехніку. За деякими джерелами, зібрали до 400 тисяч особового складу", — заявив він.
Пригожин наголосив, що сили ЗСУ недооцінювати не можна, а одна ПВК "Вагнер" війну не виграє.
"Всі мають бути акумульовані. Я говорю про акумуляцію сил у суспільстві. Необхідно виробляти та доводити до місць використання боєприпаси, озброєння та все, що необхідно. Треба закривати кордони Брянської, Курської та Білгородської областей", — зауважив він.
Глава ПВК розкритикував підхід росЗМІ, які заспокоюють росіян і кажуть, що "все гаразд, ми молодці".
"Не можна ховати проблеми — ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів — ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо", — сказав він.
Нагадаємо, що 7 квітня секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про підготовку командуванням ЗСУ кількох варіантів контрнаступу. Терміни, час та місце знають максимум 5 осіб, уточнив він.
Українські прикордонники нещодавно показали відео підготовки до контрнаступу бійців бригади "Сталевий кордон". Прикордонники прагнутимуть вигнати загарбників до кордонів від 1991 року.
Американський Інститут вивчення війни у зведенні за 6 квітня зазначав, що росіяни могли вивести техніку з Криму до інших захоплених регіонів України на півдні.