ЗС РФ перекидають техніку з Криму, побоюючись контрнаступу України, — ISW (відео)

Окупанти могли вивести танки і буксирувані артилерійські установки зі складу в Медведівці, що розташований недалеко від Джанкоя. Українське командування, зі свого боку, зазначає, що ЗС РФ на півдні ведуть оборону і завдають ударів по позиціях ЗСУ.

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Росія могла вивести техніку з тимчасово окупованого Криму та передислокувати її на інші захоплені території на півдні України, побоюючись контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні за 6 квітня.

Супутникові знімки свідчать про відведення значної кількості російської бронетехніки, зокрема танків і буксованих артилерійських установок зі складу в Медведівці (що за 20 км на північний схід від Джанкоя) з 17 березня по 5 квітня. Але аналітики ISW поки що не підтверджують поточне місцезнаходження перекинутої російської бронетехніки.

6 квітня російські військові продовжували утримувати оборону та обстрілювати позиції ЗСУ в районі півдня України. Представник пресслужби українських військ Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що ЗС РФ у Запорізькій області не намагаються штурмувати українські позиції, а завдають артилерійських ударів і зміцнюють оборону.

Удари РСЗВ HIMARS

Військові дослідники посилаються на російські джерела, які писали 6 квітня про те, що Сили оборони України завдали шість ударів із РСЗВ HIMARS у районі Мелітополя по місцях дислокації росіян в окупованій частині Запорізької області. За даними джерел, ракети було перехоплено.

Але мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що є дані про те, що у місті чули вибухи, до району Авіамістечка, де розташований аеродром, були направлені карети "швидкої".

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що 6 квітня удари по району на лівому березі Дніпра скоротили кількість позицій, з яких російські війська можуть безперешкодно обстрілювати правобережжя Херсонської області.

Нагадаємо, що у зведенні ISW також зазначається, що Путін хоче більшого контролю над Білоруссю і знайшов для цього спосіб.

Раніше стало відомо, що російські сили під Бахмутом отримали вогнеметні системи ТОС-1 для обстрілів у фронтовому місті.