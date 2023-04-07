ВС РФ перебрасывают технику из Крыма, опасаясь контрнаступления Украины, — ISW (видео)

Оккупанты могли вывести танки и буксируемые артиллерийские установки со склада в Медведовке, который расположен недалеко от Джанкоя. Украинское командование, в свою очередь, отмечает, что ВС РФ на юге ведут оборону и наносят удары по позициям ВСУ.

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Россия могли вывести технику из временно оккупированного Крыма и передислоцировать ее на другие захваченные территории на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 6 апреля.

Спутниковые снимки свидетельствуют об отводе значительного количества российской бронетехники, в частности танков и буксируемых артиллерийских установок со склада в Медведовка (что в 20 км к северо-востоку от Джанкоя) с 17 марта по 5 апреля. Но аналитики ISW пока не подтверждают текущее местонахождение переброшенной российской бронетехники.

6 апреля российские военные продолжали удерживать оборону и обстреливать позиции ВСУ в районе юга Украины. Представитель пресс-службы украинских войск Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что ВС РФ в Запорожской области не пытаются штурмовать украинские позиции, а проводят артиллерийские удары и укрепляют оборону.

Удары РСЗО HIMARS

Военные исследователи ссылаются на российские источники, которые писали 6 апреля о том, что Силы обороны Украины нанесли шесть ударов из РСЗО HIMARS в районе Мелитополя, по местам дислокации россиян в оккупированной части Запорожской области. По данным источников, ракеты были перехвачены.

Но мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что есть данные о том, что в городе слышали взрывы, в район Авиагородка, где расположен аэродром, были направлены кареты "скорой".

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметил, что 6 апреля удары по району на левом берегу Днепра сократили число позиций, с которых российские войска могут беспрепятственно обстреливать правобережье Херсонской области.

Напомним, что в сводке ISW также отмечается, что Путин хочет большего контроля над Беларусью и нашел для этого способ.

Ранее стало известно, что российские силы под Бахмутом получили огнеметные системы ТОС-1 для обстрела целей во фронтовом городе.