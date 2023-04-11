Три години пекельного бою: шість прикордонників відбили наступ окупантів у Бахмуті (відео)

У ДПСУ розповіли, що українські захисники вміло застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. При цьому існувала і небезпека повного оточення групи бійців.

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Представники Державної прикордонної служби України розповіли про тригодинне протистояння захисників Бахмута переважаючим силам супротивника в умовах ризику повного оточення. Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.

"Шість прикордонників Луганського загону протягом трьох годин утримували позиції та відбивали атаки противника", — йдеться в публікації.

Після того, як виникла небезпека повного оточення на допомогу бійцям, була направлена група вогневої підтримки.

Захисники Бахмута

Повідомляється, що наступ окупантів вдалося зупинити за рахунок вмілого використання гранатометів та стрілецької зброї. Тих, хто отримав поранення, евакуювали в безпечну зону.

Нагадаємо, що, за оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, найближчими днями Україна може втратити важливу дорогу в Бахмуті. Битва за місто в Донецькій області, що тривала 10 місяців, наближається до розв'язки. "Дорога життя" — єдина можливість захисникам міста отримувати постачання, може перейти під контроль окупантів за лічені дні, вважає Кларк.

Раніше стало відомо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російським силам вдалося захопити наближені до Бахмута населені пункти і що бійці ЗСУ нібито пересуваються, використовуючи підземні тунелі.