Мобілізували у жовтні: в Україні загинув син першого "міністра спорту" Криму

Смерть Дениса Шестака настала 7 квітня на одній із ділянок фронту, у загиблого залишилося двоє маленьких дітей та дружина. Батько спортсмена, який перебуває у базі "Миротворець", ніяк не прокоментував цю подію.

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В Україні загинув син першого російського "міністра спорту" Кримського півострова Георгія Шестака — Денис Шестак, який воював проти ЗСУ. Про це повідомили у Федерації спортивної боротьби Криму 11 квітня.

У цивільному житті чоловік був тренером з греко-римської боротьби, проте ухвалив рішення вирушити на фронт, де на нього чекала смерть.

"7 квітня при виконанні військового обов'язку в зоні спеціальної військової операції (офіційна назва війни в РФ, – ред.) загинув тренер з греко-римської боротьби спортивної школи № 7, майстер спорту з греко-римської боротьби, срібний призер чемпіонату України", — йдеться у повідомленні.

Вирушив на фронт він у жовтні 2022 року, після початку часткової мобілізації за наказом президента РФ Володимира Путіна. Смерть настала в зоні бойових дій 7 квітня, через півроку.

У Дениса Шестака залишилася дружина та двоє маленьких дітей — син та дочка.

В Україні загинув син "ексміністра спорту" Криму Фото: wrestcrimea

Батько загиблого окупанта Георгій Шестак: що про нього відомо

Георгій Шестак перебуває в українській базі "Миротворець" за пособництво з російською владою. 4 квітня 2014 року, після окупації, його було призначено місцевою "владою" на посаду "міністра спорту" Кримського півострова, яку обіймав до 2016 року.

2018 року його призначили головою місцевої громадської організації "Федерації спортивної боротьби Бахчисарайського району".

До окупації Криму Росією Георгій Шестак змінив багато професії, серед яких і помічник народних депутатів, а також позаштатний помічник депутатів Верховної Ради Криму. Після початку російської агресії пішов на співпрацю з місцевою "владою", за що й отримав просування у кар'єрі.

Загибель сина на час публікації Георгій Шестак ніяк не коментував.

В Україні загинув син "ексміністра спорту" Криму Фото: РІА Новини

Нагадаємо, 7 квітня в РФ ідентифікували імена 20 тисяч загиблих окупантів. В останні тижні зафіксовано рекордне зростання загиблих за весь час повномасштабної війни, а більшість із них — ув'язнені та найманці з ПВК "Вагнер".