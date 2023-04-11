Мобилизовали в октябре: в Украине погиб сын первого "министра спорта" Крыма

Смерть настигла Дениса Шестака 7 апреля на одном из участков фронта, у погибшего осталось двое маленьких детей и жена. Отец спортсмена, который состоит в базе "Миротворец", никак не прокомментировал это событие.

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В Украине погиб сын первого российского "министра спорта" Крымского полуострова Георгия Шестака — Денис Шестак, который воевал против ВСУ. Об этом сообщили Федерации спортивной борьбы Крыма 11 апреля.

В гражданской жизни мужчина являлся тренером по греко-римской борьбе, однако принял решение отправиться на фронт, где его поджидала смерть.

"7 апреля при исполнении военного долга в зоне специальной военной операции (официальное название войны в РФ, – ред.) погиб тренер по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины", — говорится в сообщении.

Отправился на фронт он в октябре 2022 года, после начала частичной мобилизации по приказу президента РФ Владимира Путина. Смерть наступила в зоне боевых действий 7 апреля, спустя полгода.

У Дениса Шестака осталась жена и двое маленьких детей — сын и дочь.

В Украине погиб сын "экс-министра спорта" Крыма Фото: wrestcrimea

Отец погибшего оккупанта Георгий Шестак: что о нем известно

Георгий Шестак находится в украинской базе "Миротворец" за пособничество с российской властью. 4 апреля 2014 года, после оккупации, он был назначен местными "властями" на должность "министра спорта" Крымского полуострова, которую занимал до 2016 года.

В 2018 году его назначили председателем местной общественной организации "Федерации спортивной борьбы Бахчисарайского района".

До оккупации Крыма Россией Георгий Шестак сменил множество профессией, среди которых и помощник народных депутатов, а также внештатный помощник депутатов Верховного Совета Крыма. После начала российской агрессии пошел на сотрудничество с местными "властями", за что и получил продвижения в карьере.

Гибель сына на момент публикации Георгий Шестак никак не комментировал.

В Украине погиб сын "экс-министра спорта" Крыма Фото: РИА Новости

Напомним, 7 апреля в РФ идентифицировали имена 20 тысяч погибших оккупантов. В последние недели зафиксирован рекордный рост погибших за все время полномасштабной войны, а большая часть из них — заключенные и наемники из ЧВК "Вагнер".