Мобилизовали в октябре: в Украине погиб сын первого "министра спорта" Крыма
Смерть настигла Дениса Шестака 7 апреля на одном из участков фронта, у погибшего осталось двое маленьких детей и жена. Отец спортсмена, который состоит в базе "Миротворец", никак не прокомментировал это событие.
В Украине погиб сын первого российского "министра спорта" Крымского полуострова Георгия Шестака — Денис Шестак, который воевал против ВСУ. Об этом сообщили Федерации спортивной борьбы Крыма 11 апреля.
В гражданской жизни мужчина являлся тренером по греко-римской борьбе, однако принял решение отправиться на фронт, где его поджидала смерть.
"7 апреля при исполнении военного долга в зоне специальной военной операции (официальное название войны в РФ, – ред.) погиб тренер по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины", — говорится в сообщении.
Отправился на фронт он в октябре 2022 года, после начала частичной мобилизации по приказу президента РФ Владимира Путина. Смерть наступила в зоне боевых действий 7 апреля, спустя полгода.
У Дениса Шестака осталась жена и двое маленьких детей — сын и дочь.
Отец погибшего оккупанта Георгий Шестак: что о нем известно
Георгий Шестак находится в украинской базе "Миротворец" за пособничество с российской властью. 4 апреля 2014 года, после оккупации, он был назначен местными "властями" на должность "министра спорта" Крымского полуострова, которую занимал до 2016 года.
В 2018 году его назначили председателем местной общественной организации "Федерации спортивной борьбы Бахчисарайского района".
До оккупации Крыма Россией Георгий Шестак сменил множество профессией, среди которых и помощник народных депутатов, а также внештатный помощник депутатов Верховного Совета Крыма. После начала российской агрессии пошел на сотрудничество с местными "властями", за что и получил продвижения в карьере.
Гибель сына на момент публикации Георгий Шестак никак не комментировал.
Напомним, 7 апреля в РФ идентифицировали имена 20 тысяч погибших оккупантов. В последние недели зафиксирован рекордный рост погибших за все время полномасштабной войны, а большая часть из них — заключенные и наемники из ЧВК "Вагнер".