На озброєнні в бійців ЗСУ зʼявились фінські гранатомети RAC 112 APILAS (фото)

Публічно Фінляндія не оголошувала про наміри передати протитанкового засобу, який походить з Франції.

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У мережі опублікували фотографію протитанкового RAC 112 APILAS, яку українській армії передала Фінляндія. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Публічно про наміри передати безвідкотні одноразові протитанкові засоби RAC 112 APILAS в Фінляндії не повідомляли. Тому кількість, яку отримала українська армія, невідома. Також зазначається, що RAC 112 APILAS передали із запасів фінської армії.

При цьому варто зазначити, що сам протитанковий засіб розроблений Францією в 1985 році компанією GIAT Industries. За цей час було вироблено понад 120 тисяч пускових установок. Вартість однієї складає близько 2000 євро. Якщо зброю дійсно передала саме Фінляндія, то це означає, що Франція як країна-розробник, надала дозвіл для реекспорту.

Безвідкотна зброя має калібр 112 мм з кумулятивним зарядом. Заявляється, що реактивний снаряд здатний пробити 700 мм броні. Ефективна дальність стрільби від 25 до 500 метрів. Серед замовників RAC 112 APILAS є не тільки Франція та Фінляндія, а ще й ряд країн, включно з Італією, Бельгією та Чилі.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що австралійська компанія продала Україні близько 100 бойових модулів для бронетехніки.

30 березня міністр оборони Олексій Резніков показав американську бронетехніку в Україні.