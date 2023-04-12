На вооружении у бойцов ВСУ появились финские гранатометы RAC 112 APILAS (фото)

Публично Финляндия не объявляла о намерениях передать противотанковое средство, которое разрабатывалось во Франции.

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В сети опубликована фотография противотанкового RAC 112 APILAS, которую украинской армии передала Финляндия. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Публично о намерениях передать безоткатные одноразовые противотанковые средства RAC 112 APILAS в Финляндии не сообщали. Поэтому количество, которое получила украинская армия, неизвестно. Также отмечается, что RAC 112 APILAS был передан из запасов финской армии.

При этом следует отметить, что само противотанковое средство разработано Францией в 1985 году компанией GIAT Industries. За это время было произведено более 120 тысяч пусковых установок. Стоимость одной составляет около 2000 евро. Если оружие действительно передала именно Финляндия, то это означает, что Франция как страна-разработчик дала разрешение на реэкспорт.

Безоткатное оружие имеет калибр 112 мм с кумулятивным зарядом. Реактивный снаряд способен пробить 700 мм брони. Эффективна дальность стрельбы от 25 до 500 метров. Среди заказчиков RAC 112 APILAS есть не только Франция и Финляндия, но и ряд стран, включая Италию, Бельгию и Чили.

Напомним, 3 апреля стало известно, что австралийская компания продала Украине около 100 боевых модулей для бронетехники.

30 марта Министр обороны Алексей Резников показал американскую бронетехнику в Украине.