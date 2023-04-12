Не досягають мети: окупанти глушать американські "розумні" бомби JDAM в Україні, — Politico

Інформація про проблему боєприпасів є в секретних документах США, які просочилися в мережу. Через це ЗСУ не завжди вдається вражати локації росіян.

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Росії вдається глушити американські "розумні бомби" в Україні, що заважає процесу наведення зброї. Про це повідомляє портал Politico у середу, 12 квітня.

Ця інформація міститься в опублікованих секретних документах США, а також підтверджується офіційними представниками Пентагону. "Розумні бомби" американців глушать за допомогою радіоелектронних перешкод росіян. Це призводить до того, що вони не завжди досягають своєї мети.

Йдеться про сучасне обладнання, яке Вашингтон почав постачати Києву. Воно здатне перетворювати некеровані авіабоєприпаси на високоточні снаряди, які можуть вражати російські цілі. Запускаються вони з бомбардувальників та винищувачів та мають назву JDAM. Версія, яка відправляється в Україну, називається JDAM-Extended Range або JDAM-ER.

У документах, які просочилися в мережу, йдеться, що ця зброя себе не повністю виправдала і має високий рівень снарядів, що не розірвалися. У звіті вказали частоту таких подій, включаючи дати та кількість боєприпасів.

Інша проблема полягає в тому, що російські окупанти використовують глушення GPS, щоб перешкодити процесу наведення на ціль.

"Я дійсно думаю, що можуть бути побоювання, що росіяни можуть глушити сигнал, який використовується для управління JDAM, що пояснює, чому ці боєприпаси не працюють належним чином і як вони працюють в інших зонах бойових дій", — сказав колишній співробітник Пентагону та відставний офіцер. ЦРУ Мік Малрой.

Нагадаємо, 31 березня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українська авіація вже використовує розумні бомби JDAM. Вони мають невелику потужність, але надзвичайно високоточні. Для успіху на фронті потрібна більша їх кількість.