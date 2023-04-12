Не достигают цели: оккупанты глушат американские "умные" бомбы JDAM в Украине, — Politico

Информация о имеющейся проблеме боеприпасов есть в секретных документах США, которые просочились в сеть. Из-за этого ВСУ не всегда удается поражать локации россиян.

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Российской Федерации удается глушить американские "умные бомбы" в Украине, что мешает процессу наведения оружия. Об этом сообщает портал Politico в среду, 12 апреля.

Эта информация есть в опубликованных секретных документах США, а также подтверждается официальными представителями Пентагона. "Умные бомбы" американцев глушатся при помощи радиоэлектронных помех россиян. Это приводит к тому, что они не всегда достигают своей цели.

Речь идет о современном оборудовании, которое Вашингтон начал направлять Киеву. Оно способно превращать неуправляемые авиабоеприпасы в высокоточные снаряды, которые могут поражать российские цели. Запускаются они с бомбардировщиков и истребителей и имеют название JDAM. Версия, которая отправляется в Украину называется JDAM-Extended Range или JDAM-ER.

В документах, которые просочились в сеть говорится, что это оружие себя не полностью оправдало и имеет высокий уровень неразорвавшихся снарядов. В отчете указали частоту таких происшествий, включая даты и количество боеприпасов.

Другая проблема состоит в том, что российские оккупанты используют глушение GPS, дабы помешать процессу наведения на цель.

"Я действительно думаю, что могут быть опасения, что россияне могут глушить сигнал, используемый для управления JDAM, что объясняет, почему эти боеприпасы не работают должным образом и как они работают в других зонах боевых действий", — сказал бывший сотрудник Пентагона и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой.

Напомним, 31 марта спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинская авиация уже использует умные бомбы JDAM. Они имеют не большую мощность, но чрезвычайно высокоточны. Для успеха на фронте необходимо большее их количество.