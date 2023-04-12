В Івано-Франківську чоловіки у формі ТЦК намагалися затримати перехожого, — ЗМІ (відео)

Небайдужа жінка, яка зняла ролик, почала кричати на громадян у військовій формі, проте вони у відповідь заборонили вести зйомку. У поліції пообіцяли розібратися з подією.

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В Івано-Франківську намагалися у жорстокій формі затримати чоловіка. Робили це, попередньо, співробітники ТЦК, щоб вручити йому повістку. Про це повідомляє портал "ТСН" у середу, 12 квітня.

У мережу просочилося відео, яке було знято жінкою у місті Івано-Франківськ. На ньому чоловік лежить на асфальтi обличчям вниз біля транспортного засобу поліції, а біля нього стоїть дві людини у військовій формі.

Побачивши цю картину, невідома жінка одразу дістала камеру і почала кричати: "Що ви робите? Це ж людина. Це так має бути? Ви його тягнули".

Чоловіки у військовій формі на це відповіли лише на те, що українка не має права вести зйомку, після чого запис обривається.

Чим закінчився інцидент – на момент публікації невідомо. Також не повідомляється, які були мотиви затримання.

Якою була реакція правоохоронних органів?

Джерела порталу "ТСН" у поліції Івана-Франківська прокоментували те, що сталося. Там заявили, що не знають подробиць, проте достовірність та його актуальність ролика підтверджують.

"Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо — інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

На місце також приїжджали представники ГУ НП, проте офіційно інцидент не прокоментували на момент публікації матеріалу. Примітно, що чоловіки, які затримували перехожого, носили форму, як у працівників ТЦК, проте достовірно невідомо чи це були вони.

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що вручати повістки в Україні тепер можна незалежно від місця реєстрації військовозобов'язаного, фактично там, де зупинили. Юристи пояснили, що змінюється та якими будуть наслідки для громадян.