В Ивано-Франковске мужчины в форме ТЦК пытались задержать прохожего, — СМИ (видео)

Неравнодушная женщина, которая сняла ролик, начала кричать на граждан в военной форме, однако они в ответ запретили ей вести съемку. В полиции пообещали разобраться со случившимся.

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В Ивано-Франковске пытались в жестокой форме задержать мужчину. Делали это, предварительно, сотрудники ТЦК, чтобы вручить ему повестку. Об этом сообщает портал "ТСН" в среду, 12 апреля.

В сеть просочилось видео, которое было снято женщиной в городе Ивано-Франковск. На нем мужчина лежит лицом вниз на асфальте возле транспортного средства полиции, а возле него стоит два человека в военной форме.

Увидев эту картину, неизвестная женщина сразу достала камеру и начала кричать: "Что вы делаете? Это же человек. Это так должно быть? Вы его тянули".

Мужчины в военной форме на это ответили лишь то, что украинка не имеет право вести съемку, после чего запись обрывается.

Чем закончился инцидент — на момент публикации неизвестно. Также не сообщается, какие были мотивы у задержания.

Какой была реакция правоохранительных органов?

Источники портала "ТСН" в полиции Ивана-Франковска прокомментировали случившееся .Там заявили, что не знают подробностей, однако достоверность и его актуальность ролика подтверждают.

"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно – инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", — говорится в сообщении.

На место также приезжали представители ГУ НП, однако официально инцидент никак не прокомментировали на момент публикации материала. Примечательно, что задерживающие прохожего мужчины носили форму, как у работников ТЦК, однако достоверно неизвестно были ли это они.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что вручать повестки в Украине теперь можно независимо от места регистрации военнообязанного, фактически там, где остановили. Юристы объяснили, что меняется и какими будут последствия для граждан.