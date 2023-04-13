"Платить за ніж, яким страчують українського солдата": ОП звинуватив Угорщину у фінансуванні РФ

Купуючи більше газу у росіян, за словами радника президента Олега Устенка, Кремль отримує більше можливостей для ескалації війни та вбивства українців.

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Україна звинувачує Угорщину у фінансуванні воєнних злочинів Росії в Україні енергетичними угодами. Про це сказав POLITICO 12 квітня радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, російський експорт коштує життя українцям, а низка нових угод між Угорщиною та Росією лише продовжать війну в Україні. Посадовець закликав Брюссель заблокувати угоди.

"Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату — угорці платять за ніж. Потрібно бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни", — сказав Олег Устенко.

У вівторок 11 квітня у Москві міністр закордонних справ Угорщини Петер Сйіярто підписав низку енергетичних угод між Угорщиною та Росією щодо збільшення імпорту газу. Також Будапешт послідовно виступає проти запровадження санкцій проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.

25 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не допустить постачання зброї Україні через свою територію.