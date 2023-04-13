"Платит за нож, которым казнят украинского солдата": ОП обвинил Венгрию в финансировании РФ

Покупая больше газа у россиян, по словам советника президента Олега Устенко, Кремль получает больше возможностей для эскалации войны и убийства украинцев.

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Украина винит Венгрию в финансировании военных преступлений России в Украине энергетическими соглашениями. Об этом сказал POLITICO 12 апреля советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, российский экспорт стоит на жизнь украинцам, а ряд новых соглашений между Венгрией и Россией только продолжат войну в Украине. Чиновник призвал Брюссель заблокировать сделки.

"Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату — венгры платят за нож. Нужно быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", — сказал он. Олег Устенко.

Во вторник 11 апреля в Москве министр иностранных дел Венгрии Петер Сьярто подписал ряд энергетических соглашений между Венгрией и Россией об увеличении импорта газа. Также Будапешт последовательно выступает против введения санкций против РФ в ответ на ее вторжение в Украину.

25 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит поставки оружия Украине через свою территорию.