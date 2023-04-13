Окремі частини армії Білорусі перевели у найвищий ступінь бойової готовності, — Генштаб (фото)

За даними командування, російські війська продовжують дислокуватися в білоруських областях, а доукомплектування підрозділів ЗС РБ, які залучаються до перевірки готовності, здійснюється за рахунок призову військовослужбовців запасу.

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Окремі з'єднання та частини в Білорусі переведені у вищий ступінь бойової готовності. Про це у четвер, 13 квітня, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначає командування, на території республіки продовжується перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, відбувається шляхом призову військовослужбовців запасу.

Перевірка бойової готовності Збройних сил Білорусі

3 квітня у Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що за дорученням глави держави розпочато перевірку бойової готовності Збройних сил республіки.

"Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни", — йдеться у пресрелізі оборонного відомства.

Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси

Як повідомив державний секретар Ради безпеки республіки Олександр Вольфович, перевірка включатиме повний комплекс заходів, пов'язаних із переведенням з'єднання з мирного на воєнний час, закликом військовозобов'язаних, постачанням озброєння, виходом з'єднання на полігони для виконання завдань із призначення.

Зокрема, у пресслужбі МО 12 квітня повідомляли, що під час перевірки боєздатності військовослужбовці запасу вдосконалюють навички стрільби зі стрілецької зброї, практикуються у керуванні бойовими машинами, набувають навичок у тактичній медицині та інженерній підготовці. Також повідомлялося про контрольні стрільби з БМП-2, за якими спостерігав заступник міністра оборони генерал-майор Андрій Жук.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що у Верховній Раді України проголосували за припинення дії двох угод з Російською Федерацією та однієї з Республікою Білорусь. Зокрема, нардепи проголосували за припинення дії угоди між Кабміном України та білоруським урядом про співпрацю у галузі технічного захисту інформації.

12 квітня Білорусь закликала оголосити перемир'я на території України та розпочати переговори. За словами глави МЗС республіки Сергія Алейника, перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, а також без права перекидання зброї, живої сили, техніки та боєприпасів