Отдельные части армии Беларуси перевели в высшую степень боевой готовности, — Генштаб (фото)

По данным командования, российские войска продолжают дислоцироваться в белорусских областях, а доукомплектование подразделений ВС РБ, привлекаемых к проверке готовности, осуществляется за счет призыва военнослужащих запаса.

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Отдельные соединения и части в Беларуси переведены в высшую степень боевой готовности. Об этом в четверг, 13 апреля, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечает командование, на территории республики продолжается проверка боевой готовности ВС Беларуси. Доукомплектование подразделений, привлекаемых к проверке, происходит за счет призыва военнослужащих запаса.

Проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси

3 апреля в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил республики.

"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси Фото: Минобороны Беларуси

Как сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.

В частности, в пресс-службе МО 12 апреля сообщали, что в ходе проверки боеготовности военнослужащие запаса совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия, практикуются в вождении боевых машин, получают навыки в тактической медицине и инженерной подготовке. Также сообщалось о контрольных стрельбах из БМП-2, за которыми наблюдал заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук.

Напомним, 10 апреля стало известно, что в Верховной Раде Украины проголосовали за прекращение действия двух соглашений с Российской Федерацией и одного с Республикой Беларусь. В частности, нардепы проголосовали за прекращение действия соглашения между Кабмином Украины и белорусским правительством о сотрудничестве в области технической защиты информации.

12 апреля Беларусь призвала объявить перемирие на территории Украины и начать переговоры. По словам главы МИД республики Сергея Алейника, перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, живой силы, техники и боеприпасов