Пуск балістичної ракети КНДР змусив оголосити евакуацію на одному з островів Японії

В системі раннього попередження J-alert помилково розрахували, що північнокорейська ракета впаде поруч з Хоккайдо на півночі японських островів.

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Останній пуск балістичної ракети Північної Кореї змусив владу острова Хоккайдо оголосити про евакуацію, бо боєприпас міг впасти на острів чи поруч з ним. Про це повідомляє CNN.

У четвер, 13 квітня на північному острові Хоккайдо спрацювала урядова система оповіщення про надзвичайну ситуацію J-alert. Жителів закликали знайти укриття або евакуйовуватись. Однак трохи згодом стало відомо, що наказ про евакуацію було надіслано помилково. Ракета не влучила в острів, а в Токіо пізніше повідомили, що вона впала за межами японської території, у водах біля східного узбережжя Корейського півострова.

Помилкове повідомлення про евакуацію викликало гнів серед місцевих жителів. На це головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що інформацію помилково розповсюдили, однак попередження все ж було доречним.

Разом з тим у виданні зазначають, що проблеми з J-Alert виникає вже не вперше. У жовтні 2022 року Японія вже перепрошувала за несправність системи раннього попередження, коли жителям девʼяти острівних міст і сіл Токіо повідомили про тривогу. Тоді Північна Корея так само запускала балістичну ракету, але оминула громади, які отримали попередження.

За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, остання тривога викликана нову балістичну ракету, яка ймовірно є твердопаливною. Її можна запускати швидше й легше транспортувати, ніж попередні ракети на рідкому паливі. Ракета пролетіла 1000 кілометрів з високою траєкторією. В Міноборони Японії допускають, що це був різновид міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, 12 квітня в РФ випробували балістичну ракету, яка вразила ціль у Казахстані.

11 квітня Кім Чен Ин погрожував США та Південній Кореї ядерною експансією.