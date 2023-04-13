Пуск баллистической ракеты КНДР заставил объявить эвакуацию на одном из островов Японии

В системе раннего предупреждения J-alert по ошибке рассчитали, что северокорейская ракета упадет рядом с Хоккайдо на севере японских островов.

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Последний пуск баллистической ракеты Северной Кореи заставил власти острова Хоккайдо объявить об эвакуации, потому что боеприпас мог упасть на остров или рядом с ним. Об этом сообщает CNN.

В четверг, 13 апреля, на северном острове Хоккайдо сработала правительственная система оповещения о чрезвычайной ситуации J-alert. Жителей призвали найти укрытие или эвакуироваться. Однако чуть позже стало известно, что приказ об эвакуации был послан по ошибке. Ракета не попала в остров, а в Токио позже сообщили, что она упала за пределами японской территории в водах у восточного побережья Корейского полуострова.

Ошибочное сообщение об эвакуации вызвало недовольство среди местных жителей. На это главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что информацию по ошибке распространили, однако оно все же было уместно.

Вместе с тем, в издании отмечают, что проблемы с J-Alert возникают уже не впервые. В октябре 2022 года Япония уже извинялась за неисправность системы раннего предупреждения, когда жителям девяти островных городов и сел Токио призвали эвакуироваться. Тогда Северная Корея также запускала баллистическую ракету, но обошла общины, получившие предупреждения.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, последняя тревога вызвана новой баллистической ракетой, вероятно твердотопливной. Ее можно запускать быстрее и легче транспортировать, чем предыдущие ракеты на жидком топливе. Ракета пролетела 1000 км по высокой траектории. В Минобороны Японии допускают, что это была разновидность межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, 12 апреля в РФ опробовали баллистическую ракету, поразившую цель в Казахстане.

11 апреля Ким Чен Ин угрожал США и Южной Корее ядерной экспансией.