Упала в другой стране: Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету (видео)

По словам российских пропагандистов, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

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Министерство обороны РФ 11 апреля испытало новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости.

Отмечается, что ракету запустили с полигона "Капустин Яр", который находится в северо-восточной части Астраханской области России.

"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане", — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в Минобороны РФ агентству ТАСС, этот пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Также в сети появилось видео запуска ракеты.

В Минобороны РФ заявили, что провели испытание новой баллистической межконтинентальной ракеты

Напомним, что 11 апреля военный обозреватель Александр Коваленко оценил "новое вооружение" России. Он отметил, что российскому военно-промышленному комплексу следует сделать "курятники" стандартной опцией для всей техники ВС РФ.

Кроме того, как сообщалось, в феврале 2023 года, пока президент США Джо Байден был в Киеве, РФ также провела испытание баллистической ракеты. Так, Минобороны России проводило испытания ядерной ракеты "Сармат", которая может нести несколько ядерных зарядов. Соединенные Штаты были предупреждены.

Также 22 февраля Путин анонсировал усиление ядерной триады РФ после неудачного запуска "Сармата". В состав Военно-морского флота РФ, по словам главы Кремля, войдет атомный подводный крейсер "Император Александр III", после спуска на воду которого доля стратегических ядерных сил России достигнет 100%.