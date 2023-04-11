САУ с "курятниками": военный обозреватель оценил "новое вооружение" России (фото)

Александр Коваленко отметил, что российскому военно-промышленному комплексу следует сделать "курятники" стандартной опцией для всей техники ВС РФ.

Related video

В сети появилось фото САУ, на башне которой закреплена металлическая решетка. Украинский военный обозреватель и представитель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram 11 апреля прокомментировал новую идею российских захватчиков.

Он с сарказмом отреагировал на действия оккупантов. В сообщениях эксперт отметил, что российскому военно-промышленному комплексу нужно "курятники" сделать стандартной опцией для всей их техники.

Коваленко обратил на то, что в российских войсках очень часто встречаются "курятники" на технике. Россияне считают такую защиту действенной и функциональной.

"САУ? Курятник. БТР? Курятник! МТЛБ? Курятник! А если это еще и МТЛБ с корабельными 2М-3??? Два курятника!", — отметил в сообщении специалист.

Фото: Скрин видео

Александр Коваленко 23 марта сообщил, что у российских войск нет возможности комплектовать боевые подразделения на все 100%. В подразделениях оккупантов фиксируется значительное уменьшение различной техники. Он обратил на меньшее количество в российских войсках бронетехнику, которая по штату должна быть другой. Базы хранения советских единиц уже не способны справиться с необходимостью снабжения "железа" в армию РФ, поэтому постепенно для агрессора это становится серьезной проблемой.

В РФ, как сообщили 22 марта аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), начали отправлять на фронт танки Т-54 производства, производившиеся еще в послевоенные времена. Специалисты отметили, что эшелон недавно отправился из Арсеньева в Приморский край. В этом городе дислоцируется Центральная база резерва и хранение танков старого образца. Это уже не первая попытка российских захватчиков наладить поставки старой бронетехники из этой локации. В октябре 2022 года в Екатеринбурге российские военные сняли эшелон с танками Т-62М(В), также отправившимся из Арсеньева.