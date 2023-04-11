САУ з "курниками": військовий оглядач оцінив "нове озброєння" Росії (фото)

Олександр Коваленко зазначив, що російському військово-промисловому комплексу варто зробити "курники" стандартною опцією для всієї техніки ЗС РФ.

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У мережі з'явилося фото САУ, на башті якої закріплені металеві ґрати. Український військовий оглядач та представник групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram 11 квітня прокоментував нову ідею російських загарбників.

Він зі сарказмом відреагував на дії окупантів. У дописів експерт зазначив, що російському військово-промисловому комплексу потрібно "курятники" зробити стандартною опцією для всієї їхньої техніки.

Коваленко звернув на те, що у російських військах дуже часто зустрічаються "курники" на техніці. Росіяни вважають такий захист дієвим та функціональним.

"САУ? Курник. БТР? Курник! МТЛБ? Курник! А якщо це ще й МТЛБ із корабельними 2М-3??? Два курники!", – зазначив у дописі фахівець.

Фото: Скрін відео

Олександр Коваленко 23 березня повідомив, що російська війська не мають можливості комплектувати бойові підрозділи на всі 100%. У підрозділах окупантів фіксується значне зменшення різної техніки. Він звернув на меншу кількість у російських військах бронетехніки, яка за штатом повинна бути іншою. Бази зберігання радянських одиниць вже не здатні впоратися з необхідністю постачання "заліза" до армії РФ, тому поступово для агресора це стає серйозною проблемою.

У РФ, як повідомили 22 березня аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), почали відправляти на фронт танки Т-54 виробництва, які виробляли ще за післявоєнних часів. Фахівці зазначили, що ешелон нещодавно вирушив з Арсеньєва Приморського краю. У цьому місті дислокується 1295 Центральна база резерву і зберігання танків старого зразка. Це вже не перша спроба російських загарбників налагодити постачання старої бронетехніки з цієї локації. У жовтні 2022 року в Єкатеринбурзі російські військові зняли ешелон з танками Т-62М(В), що також вирушив з Арсеньєва.