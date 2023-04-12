Впала в іншій країні: Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету (відео)

За словами російських пропагандистів, учбова бойова частина ракети вразила умовну мету на полігоні в Казахстані.

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Міністерство оборони РФ 11 квітня випробувало нову міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомило пропагандистське агентство РИА Новости.

Зазначається, що ракету запустили з полігону "Капустін Яр", що знаходиться у північно-східній частині Астраханської області Росії.

"Навчальна бойова частина ракети із заданою точністю вразила умовну мету на полігоні в Казахстані", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в Міноборони РФ агентству ТАСС, цей пуск дозволив підтвердити правильність схемно-конструктивних та технічних рішень, які застосовуються при розробці нових ракетних комплексів стратегічного призначення.

Також у мережі з'явилося відео запуску ракети.

У Міноборони РФ заявили, що провели випробування нової балістичної міжконтинентальної ракети

Нагадаємо, що 11 квітня військовий бойовик Олександр Коваленко оцінив "нове озброєння" Росії. Він зазначив, що російському військово-промисловому комплексу слід зробити "курятники" стандартною опцією для всієї техніки ЗС РФ.

Крім того, як повідомлялося, у лютому 2023 року, поки президент США Джо Байден був у Києві, РФ також провела випробування балістичної ракети. Так, Міноборони Росії проводило випробування ядерної ракети "Сармат", яка може нести кілька ядерних зарядів. Сполучені Штати були попереджені.

Також 22 лютого Путін анонсував посилення ядерної тріади РФ після невдалого запуску "Сармата". До складу Військово-морського флоту РФ, за словами глави Кремля, увійде атомний підводний крейсер Імператор Олександр III, після спуску на воду якого частка стратегічних ядерних сил Росії досягне 100%.