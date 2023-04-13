Росія має мобілізаційний ресурс для ведення війни на виснаження, — генерал ЗСУ (відео)

Росіяни не поспішають йти на контрактну службу, розуміючи свої шанси повернутись додому в "пакеті". Також, за словами генерала Громова, Росія створює нові ПВК на окупованих територіях.

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На тимчасово окупованих Росією територіях України розпочато набір та триває активне формування альтернативних приватних військових компаній. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у ході брифінгу, що проходив 13 квітня.

"Для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби ворог анонсував призов понад 400 тисяч осіб. Звертаючи увагу на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в Росії, незважаючи на проведення агітаційної кампанії на федеральних каналах, населення вже розуміє збільшення своїх шансів повернутися додому "у пакеті" і не висловлює бажання підписувати контракти з так званою другою армією світу"", — наголосив генерал.

За його словами, військкомати в Росії відстають за вказівками у виконанні планів призову на контракт.

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Не бажаючи змиритися з реальністю та зупинити війну, Кремль продовжує шукати нові способи залучення населення до лав своїх ЗС для поповнення втрат. Генерал розповів, що в Росії планують також закликати іноземних громадян, які очікують на депортацію та фінансових боржників.

"Крім того, на території РФ і на тимчасово окупованих територіях триває активне формування альтернативних приватних військових компаній. За оцінкою партнерів, у короткостроковій перспективі такі компанії не матимуть такого масштабу і потенціалу, як ПВК "Вагнер", — підкреслив Громов.

Однак, за його словами, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості країни-агресора, оскільки Росія має ресурс на забезпечення своїх ЗС особовим складом для тривалої війни на виснаження.

Нагадаємо, на початку квітня Фокус дізнавався про нову моду на створення приватних військових компаній серед російських еліт, оскільки з початку 2023 року стало відомо про щонайменше два такі формування.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни припустили, що Кремль дискредитує ПВК "Вагнер", оскільки голова "вагнерівців" Євген Пригожин має намір очолити політичну партію "Справедлива Росія — За правду".