У России есть мобилизационный ресурс для ведения войны на истощение, — генерал ВСУ (видео)

Россияне не спешат идти на контрактную службу, понимая свои шансы вернуться домой в "пакете". Также, по словам генерала Громова, Россия создает новые ЧВК на оккупированных территориях.

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На временно оккупированных Россией территориях Украины начат набор и идет активное формирование альтернативных частных военных компаний. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в ходе брифинга, проходившего 13 апреля.

"Для увеличения численности военнослужащих контрактной службы враг анонсировал призыв более 400 тысяч человек. Обращая внимания на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в России, несмотря на проведение агитационной кампании на федеральных каналах, население уже понимает увеличение своих шансов вернуться домой "в пакете" и не выражает желания подписывать контракты с так называемой второй армией мира", — подчеркнул генерал.

По его словам, военкоматы в России отстают по исполнению указаний в выполнении планов призыва на контракт.

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Не желая смириться с реальностью и остановить войну, Кремль продолжает искать новые способы привлечения населения в ряды своих ВС для пополнения потерь. Генерал рассказал, что в России планируют также призывать иностранных граждан, ожидающих депортацию и финансовых должников.

"Кроме того на территории РФ и на временно оккупированных территориях продолжается активное формирование альтернативных частных военных компаний. По оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такой масштаб и потенциал, как ЧВК "Вагнер", — подчеркнул Громов.

Однако, по его словам, не стоит недооценивать мобилизационные возможности страны-агрессора, поскольку Россия имеет ресурс на обеспечение своих ВС личным составом для ведения длительной войны на истощение.

Напомним, в начале апреля Фокус узнавал о новой моде на создание частных военных компаний среди российских элит, поскольку с начала 2023 года стало известно о не менее двух таких формированиях.

Ранее аналитики Института изучения войны предположили, что Кремль дискредитирует ЧВК "Вагнер", поскольку глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин намерен возглавить политическую партию "Справедливая Россия — За правду".