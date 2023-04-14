Канал France 24 зняв сюжет про військових РФ, де назвав контрнаступ ЗСУ "ворожим" (відео)

У сюжеті неодноразово фігурують елементи пропаганди й символ окупантів " Z ". Також журналісти намагалися зробити наголос на самовідданому героїзмі мобілізованих із Сибіру.

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У четвер, 13 квітня, знімальна група французького телеканалу France 24 записала сюжет про військовий табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, у якому назвала майбутній контрнаступ ЗСУ "ворожим". Про це повідомляє сайт каналу France24.

У сюжеті тривалістю 1 хвилину 34 секунди під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" французькі журналісти розповідають про секретне місце за 30 кілометрів від лінії фронту, де, за їхніми словами, російські війська готуються до бою.

"Більшість солдатів тут були призвані із Сибіру. І вони не професіонали", — підкреслюють автори сюжету.

Один із російських військових, якого показують у сюжеті, розповідає, що він продовжує справу свого діда, захищаючи історію своєї країни. Йому відомо, що їм доведеться воювати проти західних танків.

"Наші танки набагато маневреніші, хоч і легші за танки Leopard", — заявляє він.

Інший російський військовий заявив журналістам, що найскладніше для нього бути далеко від дому та сім'ї.

"Для мене не страшна смерть, але страшно, що діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка", — зазначив мобілізований солдат ЗС РФ.

У відеосюжеті фігурують елементи російської пропаганди, такі як символи Радянського Союзу й елементи одягу із символом збройної агресії РФ — "Z".

Цікаво, що в сюжеті не згадується жодного слова про збройну агресію Росії в бік України, а в короткому інтерв'ю з одним із бійців РФ, журналіст коментує за кадром, що "він не боїться наступу ворога" та що "все ламається й убивається, непереможних не існує".

Нагадаємо, 12 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю, що для успішного контрнаступу ЗСУ потребуються додаткові боєприпаси, танки та бронетехніка, тому процес звільнення окупованих територій може розпочатися влітку.

Також днями журналісти The Washington Post з'ясували, що США оцінили запланований контрнаступ Сил оборони України як дію, що призведе лише "до незначних територіальних надбань".