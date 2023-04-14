Канал France 24 снял сюжет о военных РФ, где назвал контрнаступление ВСУ "вражеским" (видео)

В сюжете неоднократно фигурируют элементы пропаганды в виде символа оккупантов "Z". Также журналисты пытались подчеркнуть самоотверженный героизм мобилизованных из Сибири.

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В четверг, 13 апреля, съемочная группа французского телеканала "France 24" записала сюжет о военном лагере, в котором проходят подготовку российские оккупационные войска, в котором назвала будущее контрнаступление ВСУ "вражеским". Об этом передает сайт канала "France24".

В сюжете длительностью в 1 минуту 34 секунды с названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением" французские журналисты рассказывают о секретном месте в 30 километрах от линии фронта, в котором, по их словам, российские войска готовятся к бою.

"Большинство солдат здесь были призваны из Сибири. И они не профессионалы", — подчеркивают авторы сюжета.

Один из российских военных, которого показывают в сюжете, рассказывает, что он продолжает дело своего деда, защищая историю своей страны. Ему известно, что им придется воевать против западных танков.

"Наши танки намного маневреннее, хоть и легче чем танки Leopard", — заявляет он.

Другой российский военный заявил журналистам, что самое сложное для него быть далеко от дома и семьи.

"Для меня не страшна смерть, но страшно, что дети останутся без отца, а жена без мужа", — отметил мобилизованный солдат ВС РФ.

В видеосюжете фигурируют элементы российской пропаганды, такие как символы Советского Союза и элементы одежды с символом вооруженной агрессии РФ — "Z".

Интересно, что в сюжете не упоминается ни слова о вооруженной агрессии России в сторону Украины, а в коротком интервью с одним из солдат РФ, журналист комментирует за кадром, что "Он не боится наступления врага", и что "Все ломается и убивается, непобедимых нет".

Напомним, 12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью, что для успешного контрнаступления ВСУ нуждаются в дополнительном количестве боеприпасов, танков и бронетехники, поэтому процесс освобождения оккупированных территорий может начаться летом.

Также, на днях журналисты The Washington Post выяснили, что США оценили планируемое контрнаступление Сил обороны Украины, как действие, которое приведет "к скромным территориальным приобретениям".