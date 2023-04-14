Боїться репарацій Україні: росіянка написала 1000 доносів на людей із антивоєнною позицією
За словами Ксенії Кротової, весь вільний час вона витрачає на перегляд матеріалів про війну в Україні та називає себе професіоналкою в цій справі. Головний страх жінки в тому, що якщо Київ переможе, вона житиме гірше.
Росіянка Ксенія Кротова написала близько тисячі скарг на своїх співвітчизників через війну та називає це боротьбою за своє майбутнє. Про це повідомляє портал "Медіазона" в п'ятницю, 14 квітня.
Однією з постраждалих від дій жінки є антропологиня Олександра Архіпова. Восени на неї прийшов донос через журналістську діяльність, який написала Ксенія Кротова. Виявилося, що вона є доволі діяльною жінкою, і написала доноси на 21 колегу Олександри, які були співробітниками ЗМІ-іноагентів.
Спроби зв'язатися з жінкою виявилися неневдалими, і вона розгорнуто пояснила свою позицію. Виявилося, що вона є професійною донощицею, і ця діяльність у неї "в крові" — дідусь Ксенії був співробітником НКВС і активно свого часу використовував скарги.
Мотив Ірини полягає в тому, щоб "створити атмосферу страху" та привчити людей не контактувати зі ЗМІ-іноагентами. Також вона переглядає всі інтерв'ю з полоненими ЗС РФ, щоб відстежувати, хто з них здався добровільно та виступає проти війни.
"Мій інтерес суто матеріальний. Справа в тому, що українська влада з перших днів стверджує про те, що Росія "повинна" їм заплатити "репарації". Московські чиновники себе точно не образять, а ось із провінції збиратимуть "репарації", плюс як у 90-ті роки скоротять силові структури. Це означає, що в моєму місті буде величезне безробіття і його сестра — злочинність. Плюс усе різко подорожчає. Це означає, що мені доведеться набагато більше працювати, ніж сьогодні, набагато гірше харчуватися", — розповідає Ксенія Кротова.
Професійна донощиця з РФ: що про неї відомо
Ксенії Кротовiй близько 40 років. Вона ніколи не була за межами Російської Федерації та все життя працювала викладачкою в одному з навчальних закладів країни. Тепер має неповний робочий тиждень і багато вільного часу. Живе переважно на власні заощадження.
Доносами займається за допомогою спеціальної схеми, яку сама називає "два на два". Спочатку Ксенія переглядає всілякі ролики на тему війни в YouTube, шукає там "ворожі елементи", а потім просто відпочиває.
Усього за час повномасштабної війни вона написала 922 доноси та не збирається зупинятися на досягнутому.
Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що в РФ жінка написала донос на дитину через антиросійську позицію. Як стверджують журналісти, приводом став відеоролик 8-річної дівчинки, на якому дитина зминає руками намальований прапор РФ. Щодо першокласниці зараз проводиться перевірка.