В РФ жінка написала донос на дитину через антиросійський ролик, — ЗМІ (фото, відео)

Приводом для звернення до силовиків, як стверджують журналісти, став відеоролик 8-річної дівчинки, де дитина мне руками намальований прапор РФ. Щодо першокласниці зараз проводиться перевірка.

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У Москві жінка написала донос на першокласницю – 8-річну дівчинку, з якою посварилася її власна дочка. Про інцидент повідомляє медіа Baza.

За інформацією ЗМІ, конфлікт розпочався з того, що дві першокласниці посварилися.

До конфлікту двох восьмирічних школярок підключилися їхні мами. Жінки розпочали листування у месенджері.

30-річна Ксенія стверджувала, що однокласниця її дочки Маша маніпулює її дитиною та змушує не дружити з одним із хлопчиків-однокласників.

"У понеділок моїй доньці було висунуто вимогу не дружити з одним хлопчиком п'ять днів. Інакше Маша заборонить іншій дівчинці дружити з моєю дочкою. А в середу взагалі прозвучала загроза, що моя дочка дізнається, де раки зимують", — написала Ксенія матері однокласниці. своєї дочки.

У відповідь жінка написала, що обов'язково поговорить зі своєю донькою Машею. Проте школярки й надалі продовжували сваритися.

Ксенія знову написала матері Маші. Однак та сказала, що більше втручатися у життя своєї дочки не буде і що діти самі розберуться між собою.

Тоді 30-річна жінка вивчила соцмережі однокласниці своєї дочки. В одній із них дівчинка виклала відеоролик, у якому вона мне руками прапор РФ на тлі намальованого прапора України. Ксенія звернулася з цим відео до поліції та написала на восьмирічну дитину заяву. На думку росіянки, опублікувавши таке відео, першокласниця висловила свою "русофобську позицію".

Після цього у Ксенії знову відбулося листування з матір'ю Маші, в якій вона заявила про те, що восьмирічна дівчинка "несе небезпеку".

Зауважимо, що конфлікт між двома жінками, внаслідок якого одна з росіянок написала фактично донос на малолітню дитину, міг також статися і на національному ґрунті. У листуванні мати Маші припускає, що ворожість до її дочки з боку Ксенії може бути пов'язана з "національним питанням".

"Давайте кожен виховуватиме свою дитину. Чи ви через колір волосся і нації так причепилися до моєї дитини?" — написала росіянка у відповідь на звинувачення Ксенії.

Наразі, за інформацією медіа, слово за поліцією, яка вже проводить перевірку за фактом "русофобії" восьмирічної школярки.

Нагадаємо, 13 липня 2022 року ЗМІ повідомили про те, що росіянин написав донос на дружину, яка розкритикувала війну РФ проти України. Житель Підмосков'я поскаржився правоохоронцям, що його дружина висловлює антиросійські настрої та налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

А на початку грудня 2022 року медіа писали про те, що росіяни написали донос на свого друга-українця, який висловився проти війни. Громадянин України Олександр В., який з 2013 року проживає в РФ, у приватній бесіді висловив підтримку бійцям "Азова". Після цього на чоловіка порушили кримінальну справу.