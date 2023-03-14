В РФ женщина написала донос на ребенка из-за антироссийского ролика, — СМИ (фото, видео)

Поводом для обращения к силовикам, как утверждают журналисты, стал видеоролик 8-летней девочки, на котором ребенок сминает руками нарисованный флаг РФ. В отношении первоклассницы сейчас проводится проверка.

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В Москве женщина написала донос на первоклассницу — 8-летнюю девочку, с которой поссорилась ее собственная дочь. Об инциденте сообщает медиа Baza.

По информации СМИ, конфликт начался с того, что две первоклассницы поссорились.

К конфликту двух восьмилетних школьниц подключились их мамы. Женщин начали переписку в мессенджере.

30-летняя Ксения утверждала, что одноклассница ее дочери Маша манипулирует ее ребенком и заставляет не дружить с одним из мальчиков-одноклассников.

"В понедельник моей дочери было выдвинуто требование не дружить с одним мальчиком пять дней. В противном случае Маша запретит другой девочке дружить с моей дочерью. А в среду вообще прозвучала угроза, что моя дочь узнает, где раки зимуют", — написала Ксения матери одноклассницы своей дочери.

В ответ женщина написала, что обязательно поговорит со своей дочкой Машей. Однако школьницы и дальше продолжали ссориться.

Ксения снова написала матери Маши. Однако та сказала, что больше вмешиваться в жизнь своей дочери не будет и что дети сами разберутся между собой.

Тогда 30-летняя женщина изучила соцсети одноклассницы своей дочери. В одной из них девочка выложила видеоролик, в котором она сминает руками флаг РФ на фоне нарисованного флага Украины. Ксения обратилась с этим видео в полицию и написал на восьмилетнего ребенка заявление. По мнению россиянки, опубликовав такое видео, первоклассница выразила свою "русофобскую позицию".

После этого у Ксении снова состоялась переписка с матерью Маши, в которой она заявила о том, что восьмилетняя девочка "несет опасность".

Заметим, что конфликт между двумя женщинами, в результате которого одна из россиянок написала фактически донос на малолетнего ребенка, мог также произойти и на национальной почве. В переписке мать Маши предполагает, что неприязнь к ее дочери со стороны Ксении может быть связанна с "национальным вопросом".

"Давайте каждый будет воспитывать своего ребенка. Или вы из-за цвета волос и нации так прицепились к моему ребенку?" — написала россиянка в ответ на обвинения Ксении.

Теперь, по информации медиа, слово за полицией, которая уже проводит проверку по факту "русофобии" восьмилетней школьницы.

Напомним, 13 июля 2022 года СМИ сообщили о том, что россиянин написал донос на жену, раскритиковавшую войну РФ против Украины. Житель Подмосковья пожаловался правоохранителям, что его супруга выражает антироссийские настроения и настраивает их ребенка против властей РФ.

А в начале декабря 2022 года медиа писали о том, что россияне написали донос на своего друга-украинца, который высказался против войны. Гражданин Украины Александр В., с 2013 года проживающий в РФ, в частной беседе выразил поддержку бойцам "Азова". После этого на мужчину завели уголовное дело.