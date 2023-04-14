Боится репараций Украине: россиянка написала 1000 доносов на людей с антивоенной позицией

По словам Ксении Кротовой, все свободное время она тратит на просмотры материалов по войне в Украине и называет себя профессионалом в этом деле. Главный страх женщины в том, что если Киев победит — она станет жить хуже.

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Россиянка Ксения Кротова написала около тысячи жалоб на своих соотечественников из-за войны и называет это борьбой за свое будущее. Об этом сообщает портал "Медиазона" в пятницу, 14 апреля.

Одной из пострадавших от действий женщины является антрополог Александра Архипова. Осенью на нее пришел донос из-за журналистской деятельности, который написала Ксения Кротова. Оказалось, что она является довольно деятельной женщиной и написала доносы на 21 коллегу Александры, которые являлись сотрудниками СМИ-иноагентов.

Попытки связаться с женщиной оказались не безуспешны и она развернуто объяснила свою позицию. Оказалось, что она является профессиональной доносчицей и эта деятельность у нее "в крови" — дедушка Ксении был сотрудником НКВД и активно в своем время использовал жалобы.

Мотив Ирины заключается в том, чтобы "создать атмосферу страха" и отучить людей контактировать со СМИ-иноагентами. Также она просматривает все интервью с пленными ВС РФ, чтобы отслеживать, кто из них сдался добровольно и выступает против войны.

"Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра — преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", — рассказывает Ксения Кротова.

Профессиональная доносчица из РФ: что о ней известно

Ксении Кротовой около 40 лет. Она никогда не была за пределами Российской Федерации и всю жизнь работала преподавателем в одном из учебных заведений страны. Теперь у нее неполная рабочая неделя и много свободного времени. Живет в основном на собственные сбережения.

Доносами занимается при помощи специальной схемы, которую сама называет "два через два". Сначала Ксения просматривает всевозможные ролики на тему войны в YouTube, ищет там "враждебные элементы", а потом просто отдыхает.

Всего за время полномасштабной войны она написала 922 доноса и не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, 14 марта сообщалось, что в РФ женщина написала донос на ребенка из-за антироссийской позиции. Как утверждают журналисты, поводом стал видеоролик 8-летней девочки, на котором ребенок сминает руками нарисованный флаг РФ. В отношении первоклассницы сейчас проводится проверка.