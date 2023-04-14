Нові проблеми окупантів: РФ встановлює корабельні гармати на тягачі АТС-59Г (фото)
На опублікованих у мережі кадрах видно, що техніку в "новій" модифікації активно перекидають у невідомому напрямку. Це може свідчити про те, що в ЗС РФ закінчуються сучасніші резерви, пише видання.
Російські окупанти почали встановлювати корабельні гармати на тягачі АТС-59Г, що свідчить про великі проблеми із забезпеченням ЗС РФ. Про це повідомляє портал "Мілітарний" 14 квітня.
Таку модифікацію разом із 25-мм артилерійською установкою 2М-3М помітили користувачі мережі під час чергового перевезення військової техніки російською залізницею.
За інформацією видання, це може свідчити лише про одне — Російська Федерація почала знімати зі зберігання артилерійські тягачі АТС-59Г, виготовлені в далекому 1969 року. Їх створювали для буксирування причепів, а також транспортування людей і вантажів дорогами різного типу, у тому числі й по бездоріжжю. Примітно, що вони не мають жодного бронювання.
Корабельні артилерійські установки 2М-3М призначені для самооборони кораблів. Вони здатні здійснити близько 300 пострілів за хвилину на відстань до трьох кілометрів.
На полі бою вони дуже помітні, що дозволяє їх швидко ліквідувати.
"Імовірно, такі модифікації почали робити у зв'язку з тим, що в армії Росії не вистачає засобiв, здатних надавати вогневу підтримку підрозділам малими та середніми калібрами", — йдеться в повідомленні.
Україна також використовувала ці артилерійські установки. 2М-3М стояв на озброєнні рейдового тральщика "Генiчеськ" у складі ВМС ЗС України.
Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що ЗС РФ звозять гармати 60-х років на захід Криму в спробах вибудувати "оборону". За словами очевидців, військові вантажівки тягнуть через Євпаторію гармати МТ-12. Раритети хочуть застосувати в другій лінії біля викопаних на пляжах окопів.