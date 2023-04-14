Новые проблемы оккупантов: РФ устанавливает корабельные пушки на тягачи АТС-59Г (фото)

На опубликованных в сети кадрах видно, что техника в "новой" модификации активно перебрасывается в неизвестном направлении. Это может свидетельствовать о том, что у ВС РФ заканчиваются более современные резервы, пишет издание.

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Российские оккупанты начали устанавливать корабельные пушки на тягачи АТС-59Г, что свидетельствует о больших проблемах с обеспечением ВС РФ. Об этом сообщает портал "Милитарный" 14 апреля.

Такую модификацию вместе с 25-мм артиллерийской установкой 2М-3М заметили пользователи сети во время очередной перевозки военной техники по российской железной дороге.

Россияне устанавливают корабельные пушки на тягачи АТС-59Г Фото: Twitter

По информации издания, это может свидетельствовать только об одном — Российская Федерация начала снимать с хранения артиллерийские тягачи АТС-59Г, которые были изготовлены в далеком 1969 году. Их создавали для буксировки прицепов, а также транспортировки людей и грузов по дорогам разного типа, в том числе и бездорожья. Примечательно, что у него нет никакого бронирования.

Россияне устанавливают корабельные пушки на тягачи АТС-59Г Фото: Twitter Россияне устанавливают корабельные пушки на тягачи АТС-59Г Фото: Twitter

А вот корабельные артиллерийские установки 2М-3М предназначены для самообороны кораблей. Они способны осуществить около 300 выстрелов в минуту на расстояние до трех километров.

На поле боя они очень заметны, что позволяет их быстро ликвидировать.

"Вероятно, такие модификации начали производить в связи с тем, что в армии России не хватает средств, способных оказывать огневую поддержку подразделениям малыми и средними калибрами", — говорится в сообщении.

Украина также использовала эти артиллерийские установки. 2М-3М стояла на вооружении рейдового тральщика "Геническ" в составе ВМС ВС Украины.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что ВС РФ свозят пушки 60-х годов на запад Крыма в попытках выстроить "оборону". По словам очевидцев, военные грузовики тянут через Евпаторию пушки МТ-12. Раритеты хотят применить во второй линии, возле вырытых на пляжах окопов.