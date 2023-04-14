Выстраивают "оборону": ВС РФ свозят пушки 60-х годов на запад Крыма, — соцсети (фото)

По словам очевидцев, военные грузовики тянут через Евпаторию пушки МТ-12. Раритеты хотят применить во второй линии, возле вырытых на пляжах окопов, пишут в пабликах.

Related video

Российские войска заняты перемещением советских противотанковых пушек МТ-12 на западную часть аннексированного Крыма. Об этом сообщил 14 апреля местный Telegram-канал "Крымский ветер".

"Через Евпаторию возят древние пушки — от Черноморского в сторону Раздольного", — отметили очевидцы.

ВС РФ возят 100-мм противотанковые пушки МТ-12, известные под названием "Рапира". Это советское буксируемое гладкоствольное орудие, созданное в начале 1960-х годов.

Колонна из шести военных грузовиков с пушками МТ-12 ехала по Черноморской трассе

По данным канала, раритеты хотят применять обороны западного побережья Крыма. Пушки размещают во второй линии, в нескольких километрах от вырытых на пляжах окопов.

А в четверг, 13 марта, "Крымский ветер" сообщил, что колонна из шести военных грузовиков с пушками МТ-12 в кузове ехала по Черноморской трассе и повернула в сторону Раздольного.

Пушки МТ-12 могут стрелять осколочно-фугасными боеприпасами. Оккупанты могут применять их как полевую артиллерию — для поражения наземных целей с закрытых позиций.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 14 апреля заявил, что ВСУ применят для освобождения украинского Крыма любое оружие, разрешенное международным законодательством.

Украинские военные, по его словам, уже отрабатывают новые виды вооружения, которые потенциально можно использовать при освобождении Крыма. Рытье окопов захватчиками на полуострове не поможет им, считает Данилов.

Крымские Telegram-каналы 13 апреля сообщали о взрыве возле села Кринички Кировского района Крыма. В этом месте, по утверждению местных жителей, было много техники ВС РФ.