В Кировском районе Крыма слышали взрыв: могла пострадать военная техника РФ, — соцсети (фото)

Очевидцы видели столб черного дыма возле села Кринички после инцидента. В представительстве президента Украины в АРК заявили о готовности крымчан к радикальному сопротивлению оккупантам.

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В районе села Кринички Кировского района Крыма утром 13 апреля слышали взрывы. Об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

Местные жители утверждают, что в районе взрыва было много российской военной техники. После инцидента был виден столб черного дыма.

Авторы канала "Крымский ветер" позже указали координаты места взрыва: 45.0868566, 35.0704649. Кринички находятся в 25 километрах от Феодосии, судя по объектам на карте, там могла стоять техника ВС РФ.

Кринички находятся в 25 километрах от Феодосии

Назначенные Россией власти оккупационных администраций полуострова пока не комментировали инцидент.

Крымчане готовы к радикальным шагам

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков в интервью "Радіо Свобода" рассказал о готовности жителей Крыма к более радикальным шагам в плане сопротивления российским властям.

"Информация координаторов движения сопротивления указывает, что жители Крыма готовы к более радикальным шагам. Координаторы пока пытаются сдерживать их, чтобы эти более активные действия были своевременны — они должны координироваться с действиями ВСУ", — рассказал он.

По словам Чистикова, оккупационные власти боятся протестов и всячески располагают к себе правоохранителей — раздают им земли. На полуострове усилились преследования, активно устанавливаются камеры видеонаблюдения на улицах.

"Распространяется информация об установке 150 видеокамер слежения в городах Крыма. Это связано с распространением проукраинского движения — таких, как "Желтая лента", "Крымская боевая чайка" и другие, которые активно указывают на то, что поддержка Украины на территории Крыма значительно растет", — указал зампредставителя.

Напомним, что, по данным местных пабликов на 13 апреля, оккупационные власти Крыма закрывают пляжи для купания — там роют окопы. Пляжи уже закрыли на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района.

В Крыму и в Севастополе в этом году отказались от громких празднований первомайских праздников и военного парада на 9 мая. Такое решение объясняют проводимыми мерами безопасности.