У Кіровському районі Криму чули вибух: могла постраждати військова техніка РФ, — соцмережі (фото)

Очевидці бачили стовп чорного диму біля села Кринички після інциденту. У представництві президента України в АРК заявили про готовність кримчан до радикального спротиву окупантам.

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У районі села Кринички Кіровського району Криму зранку 13 квітня чули вибухи. Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

Місцеві жителі стверджують, що у районі вибуху було багато російської військової техніки. Після інциденту було видно стовп чорного диму.

Автори каналу "Кримський вітер" пізніше зазначили координати місця вибуху: 45.0868566, 35.0704649. Кринички знаходяться за 25 кілометрів від Феодосії, судячи з об'єктів на карті, там могла стояти техніка ЗС РФ.

Кринички знаходяться за 25 кілометрів від Феодосії

Призначена Росією влада окупаційних адміністрацій півострова поки не коментувала інцидент.

Кримчани готові до радикальних кроків

Заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів про готовність мешканців Криму до більш радикальних кроків щодо опору російській владі.

"Інформація координаторів руху опору вказує, що жителі Криму готові до більш радикальних кроків. Координатори поки що намагаються стримувати їх, щоб ці активніші дії були своєчасні — вони повинні координуватися з діями ЗСУ", — розповів він.

За словами Чистікова, окупаційна влада боїться протестів і всіляко розташовує до себе правоохоронців — роздає їм землі. На півострові посилилися переслідування, активно встановлюються камери відеоспостереження на вулицях.

"Поширюється інформація про встановлення 150 відеокамер спостереження у містах Криму. Це пов'язано з поширенням проукраїнського руху — таких як "Жовта стрічка", "Кримська бойова чайка" та інші, які активно вказують на те, що підтримка України на території Криму значно зростає", — вказав заступник представника.

Нагадаємо, що, за даними місцевих пабліків на 13 квітня, окупаційна влада Криму закриває пляжі для купання — там риють окопи. Пляжі вже закрили на території сіл Штормове та Попівка на заході Сакського району.

У Криму та Севастополі цього року відмовилися від гучних святкувань першотравневих свят та військового параду на 9 травня. Таке рішення пояснюють заходами безпеки, що проводяться.