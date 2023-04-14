Вибудовують "оборону": ЗС РФ звозять гармати 60-х років на захід Криму, — соцмережі (фото)

За словами очевидців, військові вантажівки тягнуть через Євпаторію гармати МТ-12. Раритети хочуть застосувати у другій лінії біля викопаних на пляжах окопів, пишуть у пабліках.

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Російські війська зайняті переміщенням радянських протитанкових гармат МТ-12 на західну частину анексованого Криму. Про це повідомив 14 квітня місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

"Через Євпаторію возять старовинні гармати — від Чорноморського у бік Роздольного", — зазначили очевидці.

ЗС РФ возять 100-мм протитанкові гармати МТ-12, відомі під назвою "Рапіра". Це радянська гладкоствольна зброя, що буксирується. Вона була створена на початку 1960-х років.

Колона з шести військових вантажівок з гарматами МТ-12 їхала по Чорноморській трасі

За даними каналу, раритети хочуть застосовувати задля оборони західного узбережжя Криму. Гармати розміщують у другій лінії, за кілька кілометрів від викопаних на пляжах окопів.

А в четвер, 13 березня, "Кримський вітер" повідомив, що колона з шести військових вантажівок з гарматами МТ-12 у кузові їхала по Чорноморській трасі й повернула у бік Роздольного.

Гармати МТ-12 можуть стріляти осколково-фугасними боєприпасами. Окупанти можуть застосовувати їх як польову артилерію для ураження наземних цілей із закритих позицій.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 14 квітня заявив, що ЗСУ застосують для звільнення українського Криму будь-яку зброю, дозволену міжнародним законодавством.

Українські військові, за його словами, вже відпрацьовують нові види озброєння, які потенційно можна використовувати під час визволення Криму. Риття окопів загарбниками на півострові не допоможе їм, вважає Данілов.

Кримські Telegram-канали 13 квітня повідомляли про вибух біля села Кринички Кіровського району Криму. У цьому місці, за твердженням місцевих жителів, було багато техніки ЗС РФ.