Кулеба назвав неприйнятні варіанти підсумків саміту НАТО у Вільнюсі (відео)

Україна, за словами Дмитра Кулеби, не прийме "ніяких сурогатних рішень" Вільнюського саміту НАТО, який відбудеться в липні 2023 року.

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Україні потрібні реальні кроки щодо членства в НАТО, тому жодне інше рішення саміту у Вільнюсі Київ не влаштує. Про це Дмитро Кулеба, керівник МЗС, повідомив 14 квітня під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком у своєму Instagram.

Кулеба окреслив неприйнятні для Києва сценарії. За його словами, є рішення, які не влаштують Україну:

якщо союзники підтвердять у 130-й раз політику відчинених дверей;

якщо намагатимуться запропонувати поглиблення співпраці з НАТО, але без дієвих кроків.

За його словами, Україна не прийме "ніяких сурогатних рішень" Вільнюського саміту.

Голова МЗС наголосив, що НАТО у Вільнюсі має зробити крок до членства України у військово-політичному блоці. У короткостроковій перспективі найкращою гарантією безпеки для нашої держави він вважає прискорення постачань зброї та снарядів, а також ухвалення позитивного рішення про надання винищувачів F-16. За словами дипломата, наразі триває відповідна робота щодо реалізації цього питання.

"Відзараз і до саміту у Вільнюсі це були б найкращі гарантії безпеки України", — вважає керівник МЗС.

Опитування компанії Redfield&Wilton Strategies показало, що понад половина (55%) громадян США, які мають право голосувати, висловили підтримку вступу України до Північноатлантичного альянсу. У звіті йдеться, що 30% респондентів рішуче підтримують вступ нашої держави до НАТО, а 25% просто виступають за членство нашої країни в Альянсі.

Дмитро Кулеба 13 квітня заявив, що війна в Україні загрожує сусіднім країнам. Посадовець нагадав, як ворожий обстріл спричинив відключення світла в Молдові. Голова МЗС підкреслив необхідність створення всеосяжної безпекової мережі для всіх країн у регіоні. Він впевнений, що РФ завжди мала стратегію і діяла в разі сумнівів Заходу.