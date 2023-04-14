Кулеба назвал неприемлемые варианты результатов саммита НАТО в Вильнюсе (видео)

Украина, по словам Дмитрия Кулебы, не примет "никаких суррогатных решений" Вильнюсского саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года.

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Украине нужны реальные шаги по членству в НАТО, поэтому ни одно другое решение саммита в Вильнюсе Киев не устроит. Об этом Дмитрий Кулеба, глава МИД, сообщил 14 апреля во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram.

Кулеба очертил неприемлемые для Киева сценарии. По его словам, есть решения, которые не устроят Украину:

если союзники подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей;

если они пытаются предложить углубление сотрудничества с НАТО, но без действенных шагов.

По его словам, Украина не примет "никаких суррогатных решений" Вильнюсского саммита.

Глава МИД подчеркнул, что НАТО в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в военно-политическом блоке. В краткосрочной перспективе наилучшей гарантией безопасности нашего государства он считает ускорение поставок оружия и снарядов, а также принятие положительного решения о предоставлении истребителей F-16. По словам дипломата, сейчас идет соответствующая работа по реализации этого вопроса.

"От сейчас и до саммита в Вильнюсе это были бы лучшие гарантии безопасности Украины", — считает глава МИД.

Опрос компании Redfield&Wilton Strategies показал, что более половины (55%) граждан США, имеющих право голосовать, выразили поддержку вступления Украины в Североатлантический Альянс. В отчете говорится, что 30% респондентов решительно поддерживают вступление нашего государства в НАТО, а 25% просто выступают за членство нашей страны в Альянсе.

Дмитрий Кулеба 13 апреля заявил, что война в Украине грозит соседним странам. Чиновник напомнил, как вражеский обстрел вызвал отключение света в Молдове. Глава МИД подчеркнул необходимость создания всеобъемлющей сети безопасности для всех стран в регионе. Он уверен, что у РФ всегда была стратегия и действовала в случае сомнений Запада.