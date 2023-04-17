"Дістають не тільки танки Т-55": в РФ хочуть відновити проєкт з виготовлення "крилатих бомб"

Росіяни, як раніше попереджали в ЗСУ, хочуть вже у червні розпочати виробництво стратегічних крилатих ракет типу Х-50, щоб восени завдавати масованих ударів по українських містах.

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Росія хоче відновити свій ракетний та інший збройний потенціал, зокрема збільшити виробництво крилатих бомб далекого радіусу ураження. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Проєкт Х-50 був відкладений, як недоцільний, бо в них була вже краще ракета — це Х-101. А тепер вони їх вже дістають. Тобто дістають не тільки танки Т-55, але вже й старе ракетне озброєння буде йти в хід. Тому, що їм конче необхідно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а ракета Х-50 може летіти доволі далеко і діставати будь-яку точку України", — сказав він.

Юрій Ігнат додав, що наразі невідомо, чи в РФ точно почнуть їх виготовляти, бо "заяви — це одне, а втілити в життя — інше, тим паче за умови санкцій.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, росіяни обговорюють збільшення виробництва крилатих бомб:

"У своїх пабліках вони також зараз активно обговорюють, що хочуть мало не всі бомби робити крилатими. Тому, що побачили, що це начебто працює і потрібно робити дальність ураження саме для бомб вільного падіння. Наскільки це буде ефективно теж буде видно", — сказав він.

Що це за крилаті ракети Х-50

Під час свого брифінгу 13 квітня 2023 року бригадний генерал Олексій Громов заявив, що є дані, що російські окупанти у червні хочуть почати виробництво стратегічних крилатих ракет типу Х-50, щоб вже восени активізувати ракетні удари по Україні.

Ці ракети називають новою загрозою для України, оскільки їх можливо виробляти великими обсягами при меншій питомій затраті ресурсів.

Характеристики ракети:

довжина корпусу в 6 метрів,

типи бойових частин – "проникаюча" БС-715П для знищення укріплених об’єктів та касетна БС-715К для ураження площинних цілей,

польотна маса в 1600 кг,

дальність польоту – до 1500 км,

крейсерська швидкість польоту — 700 км/год,

максимальна — до 950 км/год.

В лютому 2023 року в РФ "засвітили" крилату ракету, характеристики якої не розголошувалися, під індексом "Изделие 720". Це сталося під час візиту Дмитра Медведєва на завод "Радуга" в місті Дубна (за 120 км північніше від Москви), який є основним виробником крилатих ракет в РФ. Не виключено, що "Изделие 720" і буде серійним варіантом для виробництва Х-50.

В правому куті можна помітити ракету "Изделие 720".

Ракети Х-50 в конфігурації "Изделие 715" задумувались як універсальні. Їх можна застосовувати з усіх типів стратегічних бомбардувальників Росії – Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160.

Нагадаємо, що 8 квітня, Юрій Ігнат розповів про важкі авіаційні бомби, які в РФ почали виготовляти для майбутніх ударів по Україні. ЗСУ поки що не в змозі їх збивати, оскільки ЗС РФ застосовують їх на відстані.

У США успішно випробували прототипи лазерної зброї проти дронів від Raytheon Technologies. Під час випробувань вдалося збити безліч безпілотників першого, другого та третього класів за американською класифікацією, тобто апарати вагою до 600 кг.